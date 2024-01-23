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Вторник 23 января

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Без шевелюры не узнать: Николаев предстал перед публикой с другой прической

Без шевелюры не узнать: Николаев предстал перед публикой с другой прической
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Игорь Николаев появился в социальных сетях в необычном виде.

Известный на всю страну музыкант начал сольную карьеру больше 35 лет назад. За это время на российской сцене сменилось множество направлений, песен и артистов. Разумеется, изменения коснулись и певца, ведь он непрерывно работал и творчески преображался. Но некоторые детали образа Игоря Николаева всегда оставались неизменными.

Поклонники часто говорят, что визитной карточкой композитора являются густые усы и копна кудрявых волос. Именно эти две детали, помимо легендарных хитов, приходят на ум при упоминании его имени. Но если с растительностью на лице Игорь Николаев по-прежнему не расстается, то на эксперименты с прической иногда решается.

Накануне певец опубликовал в личном блоге новый семейный снимок. На нем артист предстал перед публикой с другой прической. Николаев полностью убрал волосы, спрятав их под шапку. Без пышной шевелюры музыканта с трудом можно узнать, хотя его по-прежнему выдают полюбившиеся поклонникам усы и счастливая улыбка.

На фото Игорь Николаев буквально сиял от радости, ведь рядом с ним позировала красавица-дочка. Поэтому преданные фанаты сразу узнали в нем примерного звездного отца и оставили под снимком десятки комплиментов. Вероятно, добрые слова немного ободрили музыканта, который провожал минувшие выходные с теплой тоской.

"Эх, хорошо было на выходных! Сегодня снова в школу...", – написал артист.

А ранее "Дни.ру" писали, что восьмилетняя дочь Игоря Николаева поразила мать своим пением.

Фото: соцсети/@igor_nikolaev_music

23 января 2024, 15:18
Игорь Николаев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

За что поклонники Игоря Николаева критикуют молодую жену Юлию Проскурякову

Юлия Проскурякова. Фото: Социальные сети
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Проскурчкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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