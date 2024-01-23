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Вторник 23 января

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"Понравился результат": Рудковская сделала откровенное заявление о пластике

"Понравился результат": Рудковская сделала откровенное заявление о пластике
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Яна Рудковская поделилась своим мнением о борьбе с возрастными изменениями.

Знаменитая продюсер стоит карьеру в российском шоу-бизнесе уже не одно десятилетие. И все это время многочисленные поклонники то и дело осыпают звездную блондинку комплиментами. Все дело в том, что Яна Рудковская не только следит за трендами, но и прекрасно выглядит в свои 49 лет.

Но как бы супруга Евгения Плющенко ни старалась поддерживать молодой и свежий вид, от возраста не убежишь. Очевидно, продюсер и сама осознает, что рано или поздно ее настигнут серьезные возрастные изменения. Поэтому о решении этой проблемы она начала задумываться уже сейчас.

Накануне Яна Рудковская порассуждала в своем телеграм-канале о подходах к старению. Знаменитость привела в пример Голливудскую актрису Анджелину Джоли, отметив, что та не пытается спрятать свои естественные изменения. Но, как известно, существуют и противоположные взгляды.

По словам продюсера, она пока не смогла решить, какой путь ей ближе. При этом звезда дала понять, что не имеет ничего против вмешательств. Более того, некоторые примеры Рудковская считает более чем удачными. Знаменитость сделала откровенное заявление о пластике своей коллеги по цеху Виктории Бони и призналась, что результат модели пришелся ей по вкусу.

"Например случай с Викой Боней – хорошее исключение. Хорошая работа налицо и на лице! Мне очень понравился результат", – заявила Яна Рудковская.

Стоит отметить, что мнение продюсера по поводу новой внешности Виктории Бони является далеко не самым популярным. Некоторые, наоборот, считают, что вмешательство не пошло модели на пользу. Ранее "Дни.ру" писали, что известная актриса пришла в ужас от вида Бони после пластики.

23 января 2024, 13:08
Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Не только Рудковская: кто из звезд кичится зависимостью от пафосных брендовых вещей

Виктория Шелягова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Яна Рудковская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица Ханна. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оксана Самойлова с мужем. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Виктория Лопырева. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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