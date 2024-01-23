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Вторник 23 января

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"Отболела свое": вернувшаяся в РФ дочь Заворотнюк сообщила последние новости

"Отболела свое": вернувшаяся в РФ дочь Заворотнюк сообщила последние новости
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Старшая наследница Анастасии Заворотнюк поделилась с подписчиками радостью.

Последние несколько лет семья звезды "Моей прекрасной няни" является одной из самых обсуждаемых. Однако близкие актрисы всеми силами избегают внимания любопытных глаз. Пока знаменитость борется с онкологией, ее родные хранят молчание и не рассказывают о ее состоянии. И только старшая дочь Анастасии Заворотнюк, Анна Заворотнюк, изредка делится с поклонниками какой-либо информацией.

Как известно, наследница артистки активно ведет личный блог в социальных сетях. На вопросы о здоровье звездной мамы девушка практически не отвечает, зато о себе на просторах Интернета рассказывает охотно. Недавно она вернулась в РФ из Дубая, который является ее вторым домом, а накануне решилась откровенно пообщаться с подписчиками.

Анна ответила на несколько вопросов, которые интересовали посетителей ее страницы. Одна из пользовательниц пожаловалась на болезнь и спросила о самочувствии владелицы блога. Тогда дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что недавно ее сильно подкосил вирус.

"Стабильно раз в год сильно болею, и всегда перед или во время Нового года. Так что, уже отболела свое, надеюсь надолго", – сообщила последние новости Анна Заворотнюк.

К счастью, сейчас наследница актрисы здорова, поэтому с удовольствием проводит время в кругу близких. К тому же, недавно в доме знаменитости произошло радостное событие. Ранее "Дни.ру" писали, что в семье Анастасии Заворотнюк случилось пополнение.

23 января 2024, 10:43
Анастасия Заворотнюк с детьми. Фото: социальные сети
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Мы помним ее такой: последние фото Анастасии Заворотнюк перед тяжелой болезнью

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: соцсети
Кадр: НТВ / программа ''Однажды''

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