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Вторник 23 января

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Все непросто: актер Нигамедзянов рассказал правду о съемках "Бременских музыкантов"

Все непросто: актер Нигамедзянов рассказал правду о съемках "Бременских музыкантов"

Лента стала невероятно популярной, собрав за январские каникулы огромный бюджет. Рассказываем, как снимали кино, порадовавшее миллионы россиян.

Ремейк культовой истории про поющих друзей удивил зрителей. В Сети опубликованы сотни отзывов, из которых большинство все же являются положительными. Только за первые дни нового года лента собрала в прокате миллионы рублей. Актер Аскар Нигамедзянов, сыгравший в ленте Петуха, рассказал о процессе съемок, сообщает телеканал "360".

"Бременские музыканты" были созданы на нескольких локациях. Сначала процесс съемок проходил в Москве, позже в Кисловодске, Владикавказе и даже на Домбае. Сложнее всего пришлось актерам, которые исполняли роли животных. В таких костюмах трудно было проводить весь день на жаре.

"У меня еще были куриные ноги силиконовые. Под конец съемочного дня уже внутри был куриный бульон, потому что ты, конечно, потеешь и это все непросто", — отметил Аскар.

Все актеры понимали, что на их плечах лежит ответственная задача – не подвести. Вся команда знала, что их будут сравнивать с классическими персонажами советского мультфильма. В целом, как считает Аскар Нигамедзянов, все получилось хорошо. Эту позицию не разделяет Дмитрий Певцов. Он назвал "печальной" попытку рассказать любимую историю бродячих музыкантов по-новому, пишет "Царьград". Артист не исключает, что у современных зрителей попросту испортился вкус. По этой причине люди радуются подобным фильмам.

Сейчас ленту все еще можно увидеть в кинотеатрах. RT напомнил, что ранее профильное министерство предложило поддержать отечественных производителей кино и мультфильмов. Для этого необходимо наказывать компании, которые демонстрируют пиратские копии.

23 января 2024, 07:22
Аскар Нигамедзянов. Фото: © Komsomolskaya Pravda\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

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