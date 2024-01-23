Катя Лель не стала скрывать настоящую причину развода с любимым

Певица состояла в браке с Игорем Кузнецовым. У пары даже родилась дочка, но сохранить союз не удалось.

Исполнительница хита "Мой мармеладный" неожиданно вновь оказалась на волне популярности. Трек, выпущенный еще в 2003 году, возглавил мировые чарты. Он стал вирусным благодаря стремительному распространению в социальных сетях. гонорар певицы значительно вырос. Катя Лель с большим удовольствием вновь и вновь поет известные строки.

49-летняя артистка не пожелал скрывать подробности личной жизни. Она честно рассказала, что в настоящее время в разводе. Союз, в котором родилась дочь Эмилия, не выдержал испытания временем, пишет женский журнал "Клео.ру".

Бывшего супруга Игоря Кузнецова Катя Лель считает достойным человеком. Влюбленные провели бок о бок много счастливых лет. Более того, им удалось развестись без взаимных обвинений, склок и ссор, как часто бывает в отечественном шоу-бизнесе.

"Обнялись, поцеловались, благословили друг друга, поблагодарили, пожелали счастья и отпустили", – сообщила звезда.

Причину, по которой супруги расстались, Катя Лель обозначила одной фразой: По ее словам, мужчина не захотел исправляться. Что именно должен был трансформировать в себе или в своем поведении Игорь Кузнецов не до конца ясно.

Напомним, что история любви спортсмена и певицы началась романтично. Мужчина принял участие в съемках клипа Кати Лель на песню "Я тебя люблю". Пара до регистрации брака встречалась три года. Официально отношения были оформлены в 2008 году.

До встречи с Игорем Кузнецовым Катя Лель была в отношениях с продюсером Александром Волковым. О певице страна узнала именно в этот период. Она ворвалась на сцену с провокационными хитами, которые популярны и сейчас.