"Это абсурд": Собчак заступилась за неплательщицу Блиновскую

В своем телеграм-канале Ксения Собчак высказалась о ситуации с делом Елены Блиновской.

Блогер Елена Блиновская была под домашним арестом с весны прошлого года. Создательницу "Марафона желаний" задержали на границе с Беларусью, когда она хотела покинуть страну. В понедельник, 22 января, стало известно, что блогера отправили в СИЗО до конца апреля за неоднократное нарушение условий домашнего ареста.

Елене Блиновской грозит срок до 16 лет за все экономические преступления. Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала эту ситуацию и заступилась за блогера.

"Я против таких приговоров. Люди по экономическим статьям не должны получать такие сроки – это абсурд", – высказалась журналистка.

Она напомнила также о том, что некоторые люди за убийство получают куда меньшие сроки. Ксения Собчак не понимает, почему за махинации с налогами приговор может быть суровее.

Напомним, весной прошлого года Елена Блиновская была задержана по подозрению в неуплате налогов в размере более 900 миллионов рублей. Следствие подозревает, что блогер дробила бизнес, чтобы снизить доходы и платить меньшие суммы в налоговую. Кроме того, Блиновскую обвиняют в отмывании денежных средств. А недавно в ее деле появилась еще одна статья — неправомерный оборот средств платежей.