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"Это абсурд": Собчак заступилась за неплательщицу Блиновскую

"Это абсурд": Собчак заступилась за неплательщицу Блиновскую
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В своем телеграм-канале Ксения Собчак высказалась о ситуации с делом Елены Блиновской.

Блогер Елена Блиновская была под домашним арестом с весны прошлого года. Создательницу "Марафона желаний" задержали на границе с Беларусью, когда она хотела покинуть страну. В понедельник, 22 января, стало известно, что блогера отправили в СИЗО до конца апреля за неоднократное нарушение условий домашнего ареста.

Елене Блиновской грозит срок до 16 лет за все экономические преступления. Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала эту ситуацию и заступилась за блогера.

"Я против таких приговоров. Люди по экономическим статьям не должны получать такие сроки – это абсурд", – высказалась журналистка.

Она напомнила также о том, что некоторые люди за убийство получают куда меньшие сроки. Ксения Собчак не понимает, почему за махинации с налогами приговор может быть суровее.

Напомним, весной прошлого года Елена Блиновская была задержана по подозрению в неуплате налогов в размере более 900 миллионов рублей. Следствие подозревает, что блогер дробила бизнес, чтобы снизить доходы и платить меньшие суммы в налоговую. Кроме того, Блиновскую обвиняют в отмывании денежных средств. А недавно в ее деле появилась еще одна статья — неправомерный оборот средств платежей.

22 января 2024, 22:17
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Telegram / @ksbchk✓ Надежный источник

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Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Макsим. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Елена Блиновская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Высоцкая. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Виктория Боня. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

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