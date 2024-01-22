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Понедельник 22 января

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"Что с глазом у ребенка?": на кадрах с внучкой Валерии заметили странность

"Что с глазом у ребенка?": на кадрах с внучкой Валерии заметили странность
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Иосиф Пригожин опубликовал в блоге видео с малышкой. Однако не все комментарии под постом оказались добрыми и позитивными.

Браком знаменитой певицы и продюсера восхищаются не только поклонники, но и многие коллеги по цеху. За 20 лет совместной жизни у супругов не появилось общих детей, но это не мешает им быть счастливыми. Сегодня пара вместе воспитывает очаровательную внучку Селин, которую Валерии подарил младший сын Арсений.

Как известно, наследница звездного семейства родилась 1 января 2021 года. Появление малышки на свет стало долгожданным и лучшим подарком не только для знаменитой бабушки, но и для ее мужа. Иосиф Пригожин относится к девочке как к родной и часто показывает ее в своих социальных сетях.

Сегодня продюсер поделился в блоге очередными трогательными кадрами с трехлетней Селин. Супруг Валерии запечатлел малышку в домашней обстановке во время умилительного диалога. На видео девочка обратилась к дедушке, назвав его смешным.

Многие подписчики продюсера восхитились внешностью внучки Валерии, отметив, что она растет красавицей. А некоторые и вовсе начали пророчить малышке будущее знаменитости. Но, очевидно, далеко не все пришли на страницу звезды с добрыми намерениями. Один из пользователей заметил на кадрах с девочкой странность и посчитал нужным высказаться.

"Что с глазом у ребенка? Надо проверить зрение", – написали в комментариях.

Что бы там ни разглядели пользователи, ничего необычного, кроме милой и очаровательной девочки, невооруженным глазом не видно. Остается только надеяться, что звездная семья не станет расстраиваться из-за нетактичных и непрошенных замечаний. Впрочем, обидеть супругов злым языкам вряд ли удастся, ведь они счастливы как никогда. Ранее "Дни.ру" писали, что Иосиф Пригожин трогательно высказался о разоблачении Валерии в телешоу.

Фото: соцсети/@prigozhin_iosif

22 января 2024, 21:43
Валерия. Фото: Elena Mayorova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Валерия, Боярская, Орлова и другие: как звезды отметили День матери

Фото: соцсети/ @valeriya
Фото: соцсети/ @prigozhin_iosif
Фото: соцсети/@lizavetabo
Фото: соцсети/@maxim_matveev_
Фото: соцсети/@olgaorlova1311
Фото: соцсети/@nyusha_nyusha
Фото: соцсети/@zepyur_brutyan

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