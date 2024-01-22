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Понедельник 22 января

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Гоген Солнцев вызвал на бой Киркорова: Задушил меня на съемках

Гоген Солнцев вызвал на бой Киркорова: Задушил меня на съемках
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Шоумен Гоген Солнцев решил вызвать на поединок короля эстрады Филиппа Киркорова.

В начале 2024 года стартовал новый сезон турнира фрик-боев Epic Fighting Championship. В этот раз состязания посвящены 90-м. Весь антураж оформлен в соответствующем стиле. Одежда ведущих и участников напоминает о лихих годах перестройки, а организаторы подготовили целую шоу-программу, вдохновленную фильмом "Жмурки". Ведущий этого сезона боев – шоумен Стас Борецкий, а комментирует происходящее Гоген Солнцев. В ходе турнира на ринг выходят известные в Сети персонажи и личности.

В завершении шоу Гоген Солнцев поделился впечатлениями от увиденного и рассказал, что получил огромное количество удовольствия. Он признался, что у него уже появились свои любимчики среди участников, за которых он будет болеть в дальнейшем. Внезапно Солнцев решил объявить о своем поединке. Он вызвал на бой Филиппа Киркорова.

"Киркоров, я вызываю тебя на бой!", – прокричал шоумен.

Гоген Солнцев добавил, что исполнитель хита “Зайка моя” недавно "задушил его на съемках". Деталей инцидента шоумен раскрывать не стал. Ведущий шоу Стас Борецкий одобрительно кивал, слушая речь Солнцева. Сам Филипп Киркоров пока никак не отреагировал на брошенный ему вызов.

22 января 2024, 19:22
Гоген Солнцев. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
YouTube / @epic.fighting✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Голая и влажная: в Сеть попали эротические фото жены-старушки Гогена Солнцева

Кадр youtube.com
Кадр youtube.com
Кадр youtube.com
Кадр youtube.com
Кадр youtube.com
Кадр youtube.com

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