Звезда сериала "Слово пацана" зарабатывает на своих поклонницах по-крупному

Звезда сериала "Слово пацана" Рузиль Минекаев оправдал слова Никиты Кологривого.

В недавнем интервью исполнитель одной из главных ролей в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" (2023) Никита Кологривый рассказывал о том, какие цены выставляют его коллеги по цеху после выхода фильма. По его словам, реклама у некоторых актеров, сыгравших в сериале, стоит около 400 тысяч рублей. Такой вот высокодоходный феномен популярности.

Подтверждением слов Никиты Кологривого стала информация о том, что Рузиль Минекаев, сыгравший в нашумевшем сериале Марата, зарабатывает на своих поклонницах по-крупному. Актер не скромничает в вопросах оплаты своего труда. По слухам, Рузиль Минекаев появляется на частных вечеринках и неплохо этим зарабатывает. Получасовое поздравление звезды кино для именинницы стоит около полутора миллионов рублей, как сообщают некоторые источники. Помимо этого, Рузиль Минекаев постоянно получает рабочие предложения и даже ушел из Театра на Трубной для того, чтобы уделять большее внимание кинокарьере.

Известно, что и другие актеры сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" тоже зарабатывают немало. Так, например, Юлия Пересильд в одном из интервью призналась, что ее дочь Анна, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Жоры Крыжовникова, имеет возможность запрашивать большие гонорары за съемки, чем актриса, слетавшая в космос.