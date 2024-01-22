Девять выкидышей: Бородина обнародовала душераздирающую историю

Ксения Бородина, воспитывающая двух дочек, высказалась на очень сложную тему.

Не секрет, что известность звезды "Дома-2" уже давно вышла за пределы экранов телевизоров. За брюнеткой пристально наблюдают как зрители, так и пользователи социальных сетей. Ведь Ксения Бородина давно и активно ведет личные блоги, где рассказывает о своей жизни.

Преданные поклонники знаменитости знают ее не только как успешную телеведущую, но и как прекрасную маму. Бородина воспитывает двух дочек, 14-летнюю Марусю и 8-летнюю Теону, и старается уделять им максимум свободного от работы времени. Именно поэтому тема родительства является для звезды такой важной и актуальной.

Ранее "Дни.ру" писали, что Ксения Бородина сделала откровенное признание о детях. А накануне она вновь заговорила в блоге о материнстве. Однако на этот раз брюнетка решила обнародовать не собственную, а чужую душераздирающую историю. В своем телеграм-канале ведущая рассказала о печальном, но вдохновляющем опыте известной на весь мир актрисы Шэрон Стоун.

Брюнетка написала, что звезда Голливуда пережила девять выкидышей, но не сдалась и решила стать мамой для приемных деток. Сейчас, как напомнила Бородина, Стоун одна воспитывает троих сыновей. Когда-то актриса надеялась, что в ее доме появится крепкое мужское плечо и надежный помощник, однако теперь она рассчитывает только на собственные силы.

Очевидно, история знаменитости поразила владелицу блога до глубины души. Ксения Бородина заявила, что ее пример потрясает и служит вдохновением для других женщин с похожей ситуацией. Вполне возможно, что отчасти ведущая узнала в истории актрисы себя, ведь ей тоже приходится воспитывать дочек без мужа.

"Стоун вдохновляет миллионы женщин, которые так и не смогли стать матерями естественным путем", – высказалась Ксения Бородина.