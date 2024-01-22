"Сложная история": Айвазов раскрыл правду о проблемах со здоровьем Хлебниковой

В последнее время популярная певица все реже выходит в свет. Близкий друг Александр Айвазов поддержал Марину Хлебникову.

В последнее время популярная певица 90-х пропала из публичного пространства. Теперь она все реже дает концерты и появляется на светских мероприятиях. Как известно, звезда столкнулась с большим количеством неприятностей. То несчастье в личной жизни, то пожар в квартире, то организм дает слабину. Так, певец Александр Айвазов раскрыл правду о проблемах со здоровьем Марины Хлебниковой.

В начале месяца многие СМИ писали, что у звезды 90-х болят ноги на фоне случившихся потрясений в жизни. Однако Александр Айвазов заверил, что у Марины Хлебниковой есть свои личные причины, по которым она перестала появляться на публике. Правда, конкретно какие — он сам не знает. Артист отметил, что выступал вместе со знаменитостью месяц назад на одном из мероприятий, и она чувствовала себя хорошо.

"Она в нормальной форме, просто уже не девочка, к сожалению", – цитирует Пятый канал слова певца Александра Айвазова.

Артист отметил, что сейчас Марина Хлебникова чувствует себя гораздо лучше, чем несколько месяцев назад. Он добавил, что артистка имеет сильный характер, поэтому она способна справиться со всеми трудностями, которые преподносит ей жизнь.

"Вся ее сложная история — это глубоко личное", – отметил певец Александр Айвазов.

Ранее "Дни.ру" писали, что Марина Хлебникова впервые за долгое время появилась на публике.