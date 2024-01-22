Развода не будет? Кудрявцева огорошила признанием о расставании с мужем

Лера Кудрявцева объяснила, что сейчас происходит в ее личной жизни.

Третий брак телеведущей всегда был на слуху и вызывал множество споров. Долгие 10 лет сплетники пророчили этому союзу крах, невзирая на то, что у пары подрастает общая дочь. И лишь недавно стало понятно, что печальные прогнозы о личной жизни Леры Кудрявцевой были не так уж далеки от реальности.

Неделю назад знаменитость неожиданно объявила о разрыве с молодым мужем Игорем Макаровым. Ведущая не стала вдаваться в подробности случившегося, но прояснила, что камнем преткновения стали вредные привычки. Если для одних новость о расставании супругов стала неприятной неожиданностью, то для других – поводом для домыслов и слухов.

Последние дни в Сети то и дело появляются новые теории о том, почему такой, казалось бы, красивый и крепкий союз рухнул. Ранее "Дни.ру" писали, что тайну развода Леры Кудрявцевой раскрыл нумеролог. Чтобы наконец расставить все точки над i, телеведущая выступила с заявлением.

В новом выпуске программы "Звезды сошлись" на НТВ знаменитая блондинка огорошила публику признанием о расставании с мужем. Кудрявцева дала понять, что не собирается рубить с плеча, как предполагали многие. По ее словам, она не ссорилась с супругом, а хотела подтолкнуть человека к решению проблемы.

"Уйти – не равно развестись", – уточнила Лера Кудрявцева.

Теперь многие поклонники еще больше недоумевают из-за происходящего в личной жизни ведущей. Есть вероятность, что развода и вовсе не будет, хотя еще совсем недавно публика была убеждена в обратном. Впрочем, остается только гадать, какое решение примут Лера Кудрявцева и Игорь Макаров.