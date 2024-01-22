Сияющий от счастья Билан показал нового члена семьи

Поклонники поздравляют Диму Билана с незапланированным прибавлением.

Последние несколько месяцев были для знаменитого певца по-настоящему непростыми. В октябре минувшего года стало известно, что артист потерял четвероногого друга – кота Соломона. Исполнитель хита "Невозможное возможно" долгое время боролся за жизнь любимца, который сильно болел и нуждался в лечении. Дима Билан не скрывал, что утрата питомца стала для него большим ударом.

К счастью, как писали "Дни.ру" ранее, после случившегося автор песен не закрылся в себе и продолжил заниматься творчеством. Вероятно, пока артисту не удалось окончательно оправиться от потери и залечить душевные раны. Однако радует, что он уже сделал важный шаг к исцелению.

На днях Дима Билан вышел на связь с поклонниками сияющим от счастья и сообщил радостную новость. Певец объявил, что обзавелся новым пушистым другом. По словам музыканта, он встретил взрослого кота по имени Шахтер в одном из донецких приютов и тут же решил подарить ему дом.

Последние несколько дней черный красавец вовсю осваивается в просторном жилище, а его звездный хозяин рассказывает об адаптации в своем блоге. Накануне Дима Билан в очередной раз показал в телеграм-канале нового члена семьи. По словам артиста, питомец чувствует себя намного увереннее и активно исследует каждый уголок дома.

"Он уже не прячется, сидит в зоне видимости, но есть у него одна черта – он незаметно передвигается...", – рассказал о своем любимце Дима Билан.