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Довели до слез: Арзамасова не сдержала эмоций на публике

Довели до слез: Арзамасова не сдержала эмоций на публике
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Елизавета Арзамасова не постеснялась открыться перед поклонниками и честно рассказала о своих чувствах.

Супругу Ильи Авербуха можно смело отнести к числу знаменитостей, которые являются обладателями практически безупречной репутации. По крайней мере, такой образ актриса демонстрирует на публике. Вероятно, именно поэтому поклонники так тепло принимают все, за что бы Елизавета Арзамасова не взялась.

Как известно, звезда "Папиных дочек" не только активно строит актерскую карьеру, но и проявляет свои таланты в других областях. Особенно богатыми на творческие свершения оказались для звезды последние несколько лет. В 2022 году жена известного фигуриста открылась перед фанатами с новой стороны и начала свой путь в писательстве.

Не так давно Елизавета Арзамасова выпустила свою третью книгу о приключениях мальчика Костика. Казалось бы, после нескольких удачных публикаций актриса уже должна была привыкнуть к вниманию читателей. Однако интерес публики к ее творчеству по-прежнему вызывают у звезды бурные эмоции. Накануне она пооткровенничала на эту тему в своем блоге.

Супруга Ильи Авербуха не сдержала эмоций на публике и призналась, что читатели буквально довели ее до слез. По словам артистки, ее переполняет радость, когда поклонники выбирают ее книги в качестве подарка и получают удовольствие от чтения.

"Что хотите обо мне думайте, но я плачу от счастья, когда знаю, что вы читаете их, и что они вам нравятся!" – рассказала о своих чувствах Елизавета Арзамасова.

А ранее "Дни.ру" писали, что Илья Авербух рассказал об отношении к молодой супруге Елизавете Арзамасовой.

22 января 2024, 11:06
Елизавета Арзамасова. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Арзамасова целовалась с молодым красавцем на виду у всех

Фото: Пресс-служба/Наталия Губернаторова
Фото: Пресс-служба/Наталия Губернаторова
Фото: Пресс-служба/Наталия Губернаторова
Фото: Пресс-служба/Наталия Губернаторова
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