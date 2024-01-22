Врачи забили тревогу: в семье тяжелобольной Заворотнюк пополнение

Знаменитая актриса борется со страшным заболеванием на протяжении пяти лет. Стало известно, что в семьей Анастасии Заворотнюк случилось пополнение.

Несколько лет назад звезда сериала "Моя прекрасная няня" пропала со всех радаров. Как известно, артистка борется с серьезным заболеванием. Однако на днях наследница звезды поделилась радостным событием со своими подписчиками. В семье тяжелобольной Анастасии Заворотнюк случилось пополнение.

Как оказалось, члены семьи приняли решение завести на даче ежика. Его прозвали Вилькой. Анна Заворотнюк отметила, что нашла сходство в своем поведении и животного.

"Вилька очень любит сидеть на ручках и фотографироваться, весь в меня", – поделилась в своем микроблоге с подписчиками Анна Заворотнюк.

Однако врачи уже забили тревогу. Специалисты убеждены, что дикое животное опасно для всех членов семьи. На первый взгляд ежики выглядят очень милыми и не представляют опасности. Однако они могут стать переносчиками опасных инфекций и заболеваний. Это, в первую очередь, может навредить и без того ослабленному иммунитету Анастасии Заворотнюк.

Стоит отметить, что актриса борется с раком мозга на протяжении пяти лет. Известно, что проблемы начались после рождения третьего ребенка. Артистка часто жаловалась на боли в голове и списывали недуг на усталость из-за большого количества работы. Анастасия Заворотнюк не выходит на связь на протяжении всего этого времени. Изредка ее старшая дочь посвящает поклонников в подробности состояния актрисы.

Ранее "Дни.ру" писали, что стало известно о возвращении Заворотнюк в Россию.