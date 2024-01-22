Допрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сцене

Рассказываем, признаки каких правонарушений были обнаружены в действиях певца.

Отечественная сцена стала объектом пристального внимания со стороны компетентных органов. Накануне стало известно о задержании двух музыкантов, работающих в стиле рэп.Baby Melo (настоящее имя — Гога Меладзе) и Badri (настоящее имя — Орхан Ахмедов) правоохранители увели прямо со сцены, сообщает "Пятый канал".

По предварительной информации, причин задержания несколько. Во-первых, Меладзе нет еще и 16-ти лет. Сейчас выясняется вопрос, имел ли молодой человек право выступать на сцене и было ли у него необходимое в таких случаях разрешение от законных представителей. Во-вторых, проверяется факт участия молодых людей в массовой драке, произошедшей возле клуба. Наконец, юные исполнители позволили себе выкрикивать матерные слова со сцены и распивать спиртные напитки.

Отметим, что и Меладзе, и Ахмедов пока не очень популярны. Рэперы только начали свой творческий путь. После того, как произошло задержание, никто из фанатов не берется утверждать, захотят ли ребята и дальше развивать себя в качестве музыкантов.

Важно подчеркнуть, что за последнее время общество стало чувствительнее к эпатажным выступлениям. Люди начали бороться за чистоту языка и внешнюю сдержанность артистов. В конце прошлого года страну потрясли кадры с "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой. блогер пригласила на мероприятие известных звезд, шоуменов и лидеров общественного мнения. Кадры развлечений вмиг разлетелись по Сети и шокировали подписчиков. Люди не оценили откровенного хвастовства богатством, посчитав подобное поведение бессовестным.