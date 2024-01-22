Нашли мертвого в машине: что случилось с актером из "Склифосовского"

Алексей Сдобнов навсегда останется в памяти зрителей. Благодаря великолепному таланту, любые роли в его исполнении были блестящими.

Артист, известный по десяткам ролей в отечественных фильмах и сериалах. был найден мертвым в собственном автомобиле. Алексей Сдобнов не дожил до 58 лет. По предварительной информации, причиной скоропостижной гибели мужчины стали проблемы с сердцем. Его бывшая супруга Виктория Маргелова рассказала, что погибший скрывал от всех свой тяжелейший недуг.

Алексея Сдобнова не стало в ночь с 12 на 13 января. Через три дня состоялась церемония прощания. Похоронили его на кладбище в подмосковных Люберцах. Для друзей и близких произошедшее стало настоящей трагедией и шоком. Актер никогда не создавал впечатление больного человека. он был полон жизни. строил грандиозные планы на будущее.

Коллеги, как сообщает "Пятый канал", очень по-доброму отзываются о совместной работе с Алексеем Сдобновым.

"Он был хорошим партнером. Легко общался, нормальный парень такой. Работал честно. Некапризный актер", — вспомнил Залим Мирзоев.

Напомним, что фильмография Алексея Сдобнова насчитывает десятки популярнейших лент. Среди них: "Чистосердечное признание", "Сержант", "Бим", "Девушки с Макаровым", "Склифосовский", "След" и другие.