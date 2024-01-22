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Стресс или возраст? Лидия Федосеева-Шукшина потеряла слух

Стресс или возраст? Лидия Федосеева-Шукшина потеряла слух

85-летняя женщина почти не понимает, что происходит вокруг. Она не имеет возможности даже услышать объяснения близких. 

Знаменитая актриса долгое время не выходит из дома. Пожилую женщину выселили из родного жилища, где она провела счастливые часы с любимым супругом-режиссером. Лидия Федосеева-Шукшина сейчас не окружена многочисленными родственниками. сражавшимися за ее недвижимость. К артистке приходит помощница, которая работает за деньги. Иногда бабушку навещает старшая дочь Марии Шукшиной, сообщает женский журнал "Клео.ру".

Анна Трегубенко попыталась продолжить известную актерскую династию. Пока это получается не очень хорошо, так как фактура у девушки своеобразная. Несколько лет назад она занялась бодибилдингом. Пользователи социальных сетей даже сравнивали фигуру звездной наследницы с мужской. Сама Анна с подобными формулировками не согласна. Она считает, что является обладательницей подтянутого тела.

Не так давно Трегубенко снялась в сериале "Балабол". она исполнила роль сотрудника охраны. Внучка Федосеевой-Шукшиной не стала скрывать своих впечатлений. ей все понравилось. Более того, в ближайших планах есть и другие проекты. Знаменитая бабушка не поняла, что Анна "засветилась" в кино. Оказалось, что у Лидии Николаевну проявились проблемы со слухом. Она также не совсем осознает, что происходит вокруг.

"А бабушка не совсем поняла, что и к чему. Но ей сложно объяснять, она многое не слышит", – поделилась внучка.

Отметим, что минувшим летом у Лидии Федосеевой-Шукшиной произошел инсульт. Сейчас пожилая женщина продолжает восстанавливаться после тяжелой болезни. Возраст также не добавляет бодрости. В сентябре артистке исполнится 86 лет.

22 января 2024, 03:52
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: © Photoagency Interpress\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Woman.ru• Требует проверки

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