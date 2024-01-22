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70 лет Леониду Ярмольнику: вспоминаем скандальные факты из жизни именинника

70 лет Леониду Ярмольнику: вспоминаем скандальные факты из жизни именинника
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22 января 2024 года популярный артист отмечает свой юбилей. В день торжества "Дни.ру" собрали самые скандальные истории из жизни Леонида Ярмольника.

Знаменитый актер получил широкую известность после выхода на экраны фильма "Сыщик", в котором он сыграл роль бандита по имени Гнус. В его творческой биографии насчитывается более 100 ролей в театре и в кино. Леонид Ярмольник снимался во многих культовых фильмах, вел различные телепередачи, попробовал себя в роли продюсера, а его голосом часто говорят различные мультипликационные герои.

Сегодня звездному мужчине исполнилось 70 лет, а мы вспоминаем скандальные факты из жизни именинника.

ДТП с автомобилем

Один из самых сложных и затянувшихся конфликтов, выпавший на долю артиста, связан с аварией на Кутузовском проспекте в Москве. В 2016 году Леонид Ярмольник попал в ДТП с участием автомобиля Федеральной службы охраны. Тогда представители ведомства потребовали взыскать с актера 800 тысяч рублей. Однако артист посчитал, что запрошенная сумма слишком большая — и подал иск в суд. В результате было вынесено решение: актер должен оплатить лишь половину от изначальной суммы.

Актер жил с чужой женой

В течение четырех лет Леонид Ярмольник жил с коллегой Зоей Пыльновой. На тот момент звезда играла в театре на Таганке. Тогда она была замужем за актером Владимиром Ильиным. Однако ни брак, ни разница в возрасте не пугали Леонида Ярмольника — актриса была старше на семь лет и даже ждала от него ребенка. Однако счастья не случилось. Из-за проблем со здоровьем у женщины произошел выкидыш, со временем союз с Ярмольником распался и артистка вернулась к супругу.

Не ради званий и наград

Еще тридцать лет назад актеру хотели присвоить звание заслуженного артиста России. Однако он отказался. Спустя десять лет ему уже хотели дать звание народного артиста. Но и здесь Леонид Ярмольник решил не принимать награду. По мнению артиста, все эти достижения ничего не значат. Самое главное, чтобы его знали по имени и в лицо.

Критика Ларисы Долиной

Летом прошлого года актер нелестно высказался о манере пения Ларисы Долиной. Леонид Ярмольник отметил, что у певицы есть проблемы с ритмом. Более того, по его словам, она постоянно тяготеет к джазу. Такое мнение у мужчины сложилось после того, как знаменитая артистка исполнила песню "Три белых коня" вместе с внучкой.

Угрозы Куравлева

Однажды Леонид Ярмольник решил подшутить над Леонидом Куравлевым. Как оказалось, покойный актер обычно общался с поклонниками по заготовленным заранее ответам. Во время общения со своей публикой он доставал только записки из правого кармана, с вопросами, ответы на которые подготовил заранее. А в левый карман мужчина складывал вопросы, на которые он уже отвечал.

Как-то раз Леонид Ярмольник поменял местами записки из двух карманов. В процессе очередной беседы с поклонниками Куравлев не смог ответить на вопрос из-за этой шалости. В итоге он бегал за коллегой по цеху с кулаками и грозился его убить.

22 января 2024, 06:05
Леонид Ярмольник. Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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