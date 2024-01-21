"Располневшая тетка": Митя Фомин жестко прошелся по стилисту Александру Рогову

На днях вышло откровенное интервью с популярным певцом. Александру Рогову прилетело от Мити Фомина.

Летом минувшего года в мире российского шоу-бизнеса произошел скандал с участием звездного стилиста. Он опубликовал свой список артистов, которые, по его мнению, не имеют чувства стиля. Среди них были Анастасия Волочкова, Ольга Бузова, Лера Кудрявцева, Филипп Киркоров и Митя Фомин.

К слову, Митя Фомин на днях жестко прошелся по стилисту Александру Рогову спустя несколько месяцев после скандала. Артист отметил, что не считает, что модный эксперт имеет право обсуждать чей-то внешний вид. Кроме того, экс-солист группы Hi-Fi добавил, что знаменитый телеведущий сам выглядит очень плохо. Музыкант считает, что Александр Рогов сам не имеет чувства стиля и не следит за своим внешним видом.

"Он выглядит плохо, отвратительно, как располневшая тетка средних лет, безобразно, неприятно смотреть", – отметил Митя Фомин.

Напомним, что Александр Рогов вовсе не хотел никого обидеть из звезд, когда публиковал тот самый список. По словам стилиста, он был уверен, что звезды специально одеваются нелепо, чтобы на них обращали внимания. В случае с Митей Фоминым модный эксперт отмечал, что экс-участника группы Hi-Fi можно очень стильно одеть, чтобы он выглядел лучше.

В любом случае, как бы Митя Фомин не высказывался в адрес Александра Рогова, публика его очень любит. Ведь именно она выбрала звездного стилиста ведущим программы "Модный приговор".

Ранее "Дни.ру" писали, что Митя Фомин бросился с призывом к россиянам.