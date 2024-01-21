"В топе давно не он": Филиппу Киркорову посоветовали взять пример с SHAMAN'а

Король эстрады разгребает последствия рокового вечера. Ради спасения карьеры Филиппу Киркорову советуют взять пример с SHAMAN'а.

Скандальная вечеринка прошла почти месяц назад, но ее последствия представители российского шоу-бизнеса разгребают до сих пор. Как известно, мероприятие Насти Ивлеевой внесло свои коррективы в жизнь многих артистов. Например, концерты Филиппа Киркорова массово отменяются.

Правда, некоторые считают, что в проблемах короля эстрады виноват вовсе не тот роковой вечер. Общественный деятель Вадим Манукян посоветовал Филиппу Киркорову взять пример с SHAMAN'а. По мнению журналиста, Ярослав Дронов смог достичь успеха благодаря своей преданности Родине.

"В топе давно не он, а SHAMAN, ставший примером патриотичного певца", – заявил Вадим Манукян.

По мнению общественного деятеля Вадима Манукяна, причина бойкота артиста в России кроется в его характере. Мужчина уверен, что Филиппу Киркорову следует научиться быть более сдержанным. Кроме того, журналист убежден, что исполнителю хита "Зайка моя" стоит быть искренним со своей любимой страной.

Более того, Вадим Манукян отметил, что прежний Филипп Киркоров публике больше не нужен. Журналист считает, что раз известный певец является обладателем звания народного артиста России, то он должен ему соответствовать.

Ранее "Дни.ру" писали, что в бойкоте Филиппа Киркорова в России внезапно нашли след Аллы Пугачевой.