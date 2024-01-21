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"Жить тяжело": столкнувшаяся с проблемами Собчак пожаловалась на упадок сил

"Жить тяжело": столкнувшаяся с проблемами Собчак пожаловалась на упадок сил
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В жизни бывшей ведущей шоу "Дом-2" все складывается не очень гладко. У Ксении Собчак сдают нервы.

Голая вечеринка Насти Ивлеевой внесла коррективы в жизнь многих представителей российского шоу-бизнеса. Как известно, в конце декабря прошло мероприятие, дресс-код которого подразумевал обнаженные наряды. Теперь участников скандального вечера гонят из России, отменяют их концерты и не приглашают на светские встречи. Досталось и Ксении Собчак.

Известная журналистка получила признание публике за свою прямолинейность и остроту высказываний. Бывшая ведущая проекта "Дом-2" никогда не стесняется выражать личное мнение. Однако даже у таких сильных женщин случаются перепады в настроении. Как известно, после участия в скандальной вечеринке Ксения Собчак лишилась 15 миллионов рублей.

Так, столкнувшаяся с проблемами Ксения Собчак пожаловалась на упадок сил. Артистка призналась, что переживает непростой период в своей жизни. В своем микроблоге она опубликовала душераздирающий пост, в котором рассказала о своем эмоциональном состоянии. Ей всегда казалось, что она по своей натуре человек – оптимист. Однако с каждым днем Ксении Собчак все труднее натягивать на лицо улыбку.

"Главное — не думать о том, что жизни, которую очень любил, больше нигде нет", – призналась знаменитость.

Более того, звезда отметила, что у нее начались серьезные проблемы со сном. Она ложиться только под утро и также поздно теперь просыпается.

"Глобальных целей нет. Маленькие есть, но жить так тяжело, ото дня ко дню", – поделилась Ксения Собчак.

Ранее "Дни.ру" писали, что Ксения Собчак принесла публичные извинения после скандальной тусовки.

21 января 2024, 16:09
Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Бузова, Собчак, Водянова: Шесть российских звезд, которым не досталась пышная грудь

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Наталья Рудова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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