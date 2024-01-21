В бойкоте Киркорова в России внезапно нашли след Пугачевой

Концерты, шоу, программы и фильмы с участием короля эстрады массово отменяют. Названа причина бойкота Филиппа Киркорова.

Самый шумный скандал в мире российского шоу-бизнеса случился под конец минувшего года. В декабре прошла голая вечеринка Насти Ивлеевой, участникам которой сильно досталось от общественности. Артистам выписывают штрафы, отменяют концерты, убирают из эфиров телевидения. Однако в бойкоте Филиппа Киркорова в России внезапно нашли след Аллы Пугачевой.

Многие считают, что отмена концертов артиста связана только с его участием в скандальной вечеринке. Однако Гоген Солнцев убежден, что в деле замешана и Алла Пугачева. По мнению актера, Филипп Киркоров слишком часто высказывается положительно в адрес покинувшей Россию звезды.

"Филипп страдал после расставания с ней, а теперь и из-за нее. Роковая женщина для него: оставила след", – поделился Гоген Солнцев.

Стоит отметить, что после того, как Алла Пугачева разбила сердце Филиппу Киркорову, он всячески избегал вопросов о ней. Однако в последнее время он и вправду часто отзывается положительно о певице. То он купит картину с названием "Примадонна", то ему дарят куклы с изображением артистки, то он сам цитирует ее слова.

Сам Филипп Киркоров решил хранить молчание в связи со случившимся. Теперь он не выходит в свет, а его концерты проходят только за границей. Как раз недавно он выступал в Дубае, где со сцены произнес трогательную речь о любви к Родине.

Ранее "Дни.ру" писали, что непрощенный беглец Киркоров получил новый удар под дых.