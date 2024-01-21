Обнародована причина шокировавшей народ смерти Меладзе

Вчера всю общественность ошарашила страшная новость. Стало известно, что отец исполнителя хита "Сэра" ушел из жизни. Многие принялись гадать, что произошло с папой Валерия Меладзе. Так, обнародована причина шокировавший народ смерти Шота Меладзе.
Как оказалось, на днях отец известных музыкантов был госпитализирован в больницу. Причиной тому стали последствия перенесенного коронавируса. Мужчина попал в реанимацию, где находился без сознания, а позднее скончался. Несмотря на усилия врачей, организм Шота Меладзе перестал бороться за жизнь. Именно последствия серьезного заболевания привели его к смерти.
Стоит отметить, что долгое время Валерий Меладзе не выходил на связь со своими подписчиками. Спустя несколько месяцев он решил записать видеообращение с новостью о том, что его отец ушел из жизни. Видео артист опубликовал в своем микроблоге. Как известно, Шот Меладзе скончался на 91-м году жизни.
Известно, что музыкант перенес ближайшие концерты в связи с трагедией на февраль. Сразу после того, как его отец попал в больницу, он поехал к нему, чтобы находиться рядом. Сейчас Валерий Меладзе и ближайшие родственники занимаются организацией похорон.
Ранее "Дни.ру" писали, что Валерий Меладзе озвучил реальную причину развода брата.