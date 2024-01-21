Обнародована причина шокировавшей народ смерти Меладзе

Популярный певец спустя долгое время вышел на связь со своими поклонниками. Стало известно, что отец Валерия Меладзе ушел из жизни.

Вчера всю общественность ошарашила страшная новость. Стало известно, что отец исполнителя хита "Сэра" ушел из жизни. Многие принялись гадать, что произошло с папой Валерия Меладзе. Так, обнародована причина шокировавший народ смерти Шота Меладзе.

Как оказалось, на днях отец известных музыкантов был госпитализирован в больницу. Причиной тому стали последствия перенесенного коронавируса. Мужчина попал в реанимацию, где находился без сознания, а позднее скончался. Несмотря на усилия врачей, организм Шота Меладзе перестал бороться за жизнь. Именно последствия серьезного заболевания привели его к смерти.

Стоит отметить, что долгое время Валерий Меладзе не выходил на связь со своими подписчиками. Спустя несколько месяцев он решил записать видеообращение с новостью о том, что его отец ушел из жизни. Видео артист опубликовал в своем микроблоге. Как известно, Шот Меладзе скончался на 91-м году жизни.

Известно, что музыкант перенес ближайшие концерты в связи с трагедией на февраль. Сразу после того, как его отец попал в больницу, он поехал к нему, чтобы находиться рядом. Сейчас Валерий Меладзе и ближайшие родственники занимаются организацией похорон.

Ранее "Дни.ру" писали, что Валерий Меладзе озвучил реальную причину развода брата.