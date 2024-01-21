Скрывшая пополнение в семье Бородина предъявила публике малышку

Бывшая ведущая шоу "Дом-2" несколько месяцев скрывала нового члена семьи. Ксения Бородина показала поклонникам девочку Мишель.

Популярная телеведущая любит общаться со своими подписчиками и делиться с ними подробностями своей жизни. Артистка неоднократно призналась, что ей очень повезло с аудиторией, они всегда поддерживают ее. На днях в личном микроблоге скрывшая пополнение в семье Ксения Бородина предъявила публике малышку.

Еще в сентябре бывшая ведущая шоу "Дом-2" решила обзавестись новым хвостатым другом. Теперь в их доме помимо кота мейн-куна и собаки кавалера-кинг-чарльз-спаниеля появился щенок породы мальтипу. Девочку решили назвать Мишель.

Оказалось, что Ксения Бородина очень переживала, как другие питомцы примут нового члена семьи. Однако все обошлось. И Берти, и Цветан приняли щенка в свою стаю. Более того, телеведущую очень удивила реакция кота. По словам знаменитости, он взял под свое крыло нового друга.

"Цветан решил, что это еще ребенок и больше не обижал. Сплошная забота", – отметила Ксения Бородина.

Что касается личной жизни самой телеведущей, то эту информацию она держит под завесой тайны. На днях артистка поделилась с подписчиками подарком, который ей преподнесли. Кто-то подарил Ксении Бородиной огромный букет розовых роз в корзинке.

Ранее "Дни.ру" писали, что Ксения Бородина рассказала о причинах стресса.