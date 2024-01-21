"Брачные танцы": Ушедшая от мужа Кудрявцева зажигает с другим

В Сеть попало шокирующее видео. Бросившую супруга Кудрявцеву застали в танце с известным певцом.

Новый год популярная телеведущая решила начать с чистого листа. После своего возвращения из отпуска звезда поделилась с поклонниками шокирующей новостью. Лера Кудрявцева заявила, что приняла решение закончить отношения со своим супругом.

Однако зря время телеведущая решила не терять. Она ударилась в работу. Более того, на днях в Сеть попало видео, на котором звезда веселится. Так, ушедшая от мужа Лера Кудрявцева зажигает с другим. На своей странице в микроблоге Алексей Глызин опубликовал видеозапись, на которой он рядом со знаменитостью пританцовывает. А в один момент и вовсе берет артистку за талию.

"Брачные танцы", – написала под публикацией одна из подписчиц Алексея Глызина.

Более того, рядом с парочкой танцевала и Наташа Королева. Вокруг звезд собрался народ. Они хлопали артистам и веселились вместе с ними.

Стоит отметить, что новость о распаде союза Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова по-настоящему шокировала общественность. Как известно, пять лет назад у пары появилась на свет дочь Мария, воспитанием которой они занимаются вместе. Телеведущая сообщила о своем решении в микроблоге. Она написала пост, состоящий из семи слов. Точной причины распада союза она не назвала, но намекнула, что в этом замешаны проблемы с алкоголем.

Ранее "Дни.ру" писали, что нумеролог Красавкина раскрыла тайну развода Леры Кудрявцевой.