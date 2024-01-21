Тест: хорошо ли вы знаете фильм "Иван Васильевич меняет профессию"?

В долгожданные выходные мы все пересматриваем любимое кино. И "Иван Васильевич меняет профессию" тоже есть в этом списке.



Легендарная комедия Леонида Гайдая о перемещениях во времени – это по-настоящему народная картина. Иоанна Грозного и его советского двойника сыграл несравненный Юрий Яковлев, и его образ стал хрестоматийным для отечественного кино. Редакция "Дни.ру" предлагает пройти тест и проверить, насколько хорошо вы знаете любимый фильм "Иван Васильевич меняет профессию".





1. По пьесе какого писателя снят фильм?

а. Михаил Лермонтов

б. Михаил Булгаков

в. Антон Чехов

г. Александр Пушкин





2. "Граждане, храните деньги…" – продолжите фразу Жоржа Милославского.

а. в сберегательной кассе

б. под подушкой

в. в кошельке

г. на карте

3. Какой икры было меньше всего на царском пиру в фильме "Иван васильевич меняет профессию"?

а. черной

б. красной

в. баклажанной

г. кабачковой

4. Какой питомец жил в доме Шурика?

а. кошка

б. собака

в. крыса

г. попугай

5. Какая фамилия у режиссера, к которому ушла жена Шурика?

а. Бондарчук

б. Тарантино

в. Якин

г. Васильев

6. Куда режиссер планировал ехать со своей возлюбленной?

а. в Сочи

б. в Гагры

в. в Батуми

г. в Ленинград

7. Какую песню запевала армия царя в фильме "Иван Васильевич меняет профессию?

а. "Анфиса"

б. "Маруся"

в. "Марфа"

г. "Василиса"

8. Что сказал Иван Грозный, когда увидел с балкона советскую Москву?

а. Похорошела Москва!

б. Вот это да!

в. Красота-то какая, Лепота!

г. Вот это пробки!

Правильные ответы на тест: 1б; 2а; 3в; 4а; 5в; 6б; 7б; 8в.

Есть ошибки в ответах? Самое время еще раз посмотреть любимую комедию "Иван Васильевич меняет профессию" в свободное время, а затем можно смело пройти тест заново.