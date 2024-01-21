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Тест: хорошо ли вы знаете фильм "Иван Васильевич меняет профессию"?

Тест: хорошо ли вы знаете фильм "Иван Васильевич меняет профессию"?
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В долгожданные выходные мы все пересматриваем любимое кино. И "Иван Васильевич меняет профессию" тоже есть в этом списке.

Легендарная комедия Леонида Гайдая о перемещениях во времени – это по-настоящему народная картина. Иоанна Грозного и его советского двойника сыграл несравненный Юрий Яковлев, и его образ стал хрестоматийным для отечественного кино. Редакция "Дни.ру" предлагает пройти тест и проверить, насколько хорошо вы знаете любимый фильм "Иван Васильевич меняет профессию".

Фото: Youtube/@MosfilmRuOfficial

1. По пьесе какого писателя снят фильм?

а. Михаил Лермонтов

б. Михаил Булгаков

в. Антон Чехов

г. Александр Пушкин


2. "Граждане, храните деньги…" – продолжите фразу Жоржа Милославского.

а. в сберегательной кассе

б. под подушкой

в. в кошельке

г. на карте


3. Какой икры было меньше всего на царском пиру в фильме "Иван васильевич меняет профессию"?

а. черной

б. красной

в. баклажанной

г. кабачковой


4. Какой питомец жил в доме Шурика?

а. кошка

б. собака

в. крыса

г. попугай


5. Какая фамилия у режиссера, к которому ушла жена Шурика?

а. Бондарчук

б. Тарантино

в. Якин

г. Васильев


6. Куда режиссер планировал ехать со своей возлюбленной?

а. в Сочи

б. в Гагры

в. в Батуми

г. в Ленинград


7. Какую песню запевала армия царя в фильме "Иван Васильевич меняет профессию?

а. "Анфиса"

б. "Маруся"

в. "Марфа"

г. "Василиса"


8. Что сказал Иван Грозный, когда увидел с балкона советскую Москву?

а. Похорошела Москва!

б. Вот это да!

в. Красота-то какая, Лепота!

г. Вот это пробки!


Правильные ответы на тест: 1б; 2а; 3в; 4а; 5в; 6б; 7б; 8в.


Есть ошибки в ответах? Самое время еще раз посмотреть любимую комедию "Иван Васильевич меняет профессию" в свободное время, а затем можно смело пройти тест заново.

21 января 2024, 06:17
Фото: Youtube/@MosfilmRuOfficial
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Леониду Гайдаю – 100 лет: вспоминаем лучшие картины патриарха советской комедии

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: стоп-кадр ютуб-канала &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фото: стоп-кадр ютуб-канала &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

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