"Вышла на охоту?": горячую сердцеедку Цымбалюк-Романовскую обсуждают в Сети

Знаменитая артистка вновь оказалась в центре внимания общественности. Публика без стеснения обсуждает Виталину Цымбалюк-Романовскую.

В последнее время популярная пианистка удивляет россиян своей насыщенной жизнью. Зачастую она сама дает поводы для обсуждения. Так, недавно Виталина Цымбалюк-Романовская посетила выставку художника Бориса Григорьева в Музее Фаберже и рассказала об этом событие своим подписчикам.

Артистка поделилась, что после выставки у нее остались позитивные впечатления. Она отметила, что художник Борис Григорьев является одним из самых лучших портретистов и иллюстраторов среди коллег по цеху своего времени. Однако многие посчитали, что выход в свет связан не только с любовью Виталины Цымбалюк-Романовская к искусству.

Так, горячую сердцеедку Виталину Цымбалюк-Романовскую обсуждают в Сети. Некоторые считают, что бывшая супруга Армена Джигарханяна пошла на выставку, чтобы найти себе нового возлюбленного.

"Вышла на охоту?", "Ищет, кого подцепить", "Пошла по России искать новое "счастье", – отреагировали комментаторы в Дзен-канале "Дни.ру".

Впрочем, Виталина Цымбалюк-Романовская имеет полное право на личное счастье. Она является горячей сердцеедкой со стажем. В конце концов, благодаря своей харизме и женскому обаянию, в былые времена она завоевала сердце самого Армена Джигарханяна.

Стоит отметить, что артистка очень избирательна в плане искусства. На днях она заявила, что не любит ходить в театр. Там ей быстро становится скучно. По мнению Виталины Цымбалюк-Романовской, в конце 90-х спектакли были намного интереснее, чем сейчас.

Ранее "Дни.ру" писали, что Виталина Цымбалюк-Романовская предъявила наследство покойного мэтра.