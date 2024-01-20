Гузеева врезала Сябитовой и довела гостя до слез на "Давай поженимся!"

Дива российского экрана вновь отличилась в эфире культовой телепрограммы. Лариса Гузеева пронзила своей речью участника шоу "Давай поженимся!".

Популярная телеведущая помогла многим людям найти свою вторую половинку в рамках программы "Давай поженимся!". В этом сезоне выпуски популярной передачи сильно отличаются от предыдущих. Все чаще в эфире передачи звезда устраивает под камерами разбор полетов. Так, в новом выпуске Лариса Гузеева врезала Розе Сябитовой и довела гостя до слез.

Участница "Давай поженимся!" Ираида решила найти свою любовь после неудачного брака, в котором ей изменяли. Более того, женщина осталась одна с четырьмя детьми. В качестве советчика, который помогает с выбором нового партнера, она привела на шоу экс-супруга Григория. На протяжении всей передачи бывший наблюдал за тем, как женихи пытаются покорить ее сердце.

Лариса Гузеева внимательно следила за тем, как Григорий реагирует на знаки внимания других мужчин к Ираиде. В итоге артистка пришла к выводу, что участнице следует простить экс-возлюбленного и уйти с шоу за руку с ним.

"Ребят, своего человека очень сложно найти. Очень сложно! Если есть хоть один шанс из тысячи, что у вас еще может что-то получиться..." – обратилась к Ираиде и Григорию сваха Лариса Гузеева.

Слова растрогали мужчину. Так, Лариса Гузеева довела гостя до слез на "Давай поженимся!". Однако Роза Сябитова оказалась не согласна с ведущей и решила ей об этом сообщить. Правда, мнение своей напарницы главной свахе страны не понравилось.

"Дай людям паузу на размышление! Что ты все время не даешь никакого воздуха", — врезала едкой речью Лариса Гузеева своей соведущей.



Ранее "Дни.ру" писали, что Лариса Гузеева в эфире Первого канала зачитала переписку с любовницей мужа.