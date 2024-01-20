Рано – еще и отметить не успела, а уже душа нараспашку. Анастасия Волочкова навеки останется молодой и прекрасной



В последние дни публика обсуждала масштабный скандал вокруг знаменитой артистки. Однако сегодня в жизни балерина всея Руси получает много приятных сообщений. Эффектная блондинка отмечает свой 48-й день рождения. Правда, даже в любимый праздник Анастасия Волочкова по уши в делах и пытается их завершить.

Начало торжественного дня светская львица провела с пользой для тела и души, о чем поспешила сообщить гораздо раньше, чем от нее ожидали фанаты. Она смогла и потренироваться, и забежать в церковь, не успев вдоволь отпраздновать 48-летие.

Интересно, что Анастасия Волочкова ушла к Богу прямо в день рождения. В своем микроблоге знаменитость опубликовала фотографию, где она стоит на фоне храма. Правда, посетить священное место балерине пришлось в спортивной одежде, чтобы сэкономить время.

"Даже день рождения насыщен донельзя", – написала Анастасия Волочкова.

Многие артисты российского шоу-бизнеса принялись поздравлять артистку с днем рождения. При этом Анастасия Волочкова даже передала торжественную эстафету своей родительнице. Так, певица Наталья Штурм в телеграм-канале разместила фотографию балерины с ее мамой и поздравила со знаменательным событием Тамару Владимировну.

К теплым словам по случаю торжества присоединились и другие представители российского шоу-бизнеса. Например, Татьяна Тузова выложила кадр с любимой подругой-балериной и оставила трогательный пост — от себя и Прохора Шаляпина.

"Ты самый светлый и искренний человек в этом мире... И помни, что мы всегда рядом с тобой в радости и в горе, что бы ни случилось, твои верные друзья Прохор и Таня" – написала певица для Волочковой.

Ранее "Дни.ру" писали, что оскандалившаяся Анастасия Волочкова перечислила народные методы борьбы со стрессом.