"Я умираю": Немоляева легла около двери и сказала страшное

Известная актриса шокировала общественность. Светлана Немоляева пережила волнительный момент.

С ранних лет будущая звезда приняла решение связать свою жизнь с актерским искусством. Она прошла длинный и тернистый путь, чтобы стать ведущей актрисой Театра имени Владимира Маяковского. Сейчас Светлана Немоляева является выдающимся профессионалом своего дела.

В свежем выпуске шоу "Эксклюзив" популярная актриса дала откровенное интервью Дмитрию Борисову. Ведущий попросил вспомнить Светлана Немоляеву, с чего начался ее творческий путь. Так, звезда фильма "Евгений Онегин" вспомнила интересную историю.

Во времена ее детства каждой семье выдавали банку отравы, чтобы бороться дома с тараканами и крысами. Однажды актриса услышала, что это средство нужно прятать от детей. Недолго думая юная Светлана Немоляева решила разыграть сценку.

Будущая звезда пришла в школу и дождалась момента, когда все ее одноклассники зайдут в класс. В итоге Светлана Немоляева легла около двери у кабинета и прождала так 45 минут. Когда прозвенел звонок, и все увидели ее лежащую на полу, школьница заявила, что выпила то самое вещество от вредителей.

"Я выпила каустик, я умираю", – сказала страшное тогда Светлана Немоляева.

На самом деле отраву она не пила. И почти сразу призналась всем, что это розыгрыш. Сделала она это, чтобы посмотреть на реакцию окружающих. Однако Светлану Немоляеву все равно заставили выпить восемь пиал воды.

"Это было то еще зрелище", – вспоминает Светлана Немоляева.

Ранее "Дни.ру" писали, что экранный сын жестоко предал Светлану Немоляеву.