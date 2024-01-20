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Суббота 20 января

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"Плакала весь прошлый год": Бузова сообщила о личном фиаско в день рождения

"Плакала весь прошлый год": Бузова сообщила о личном фиаско в день рождения
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Популярная телеведущая Ольга Бузова рассказала, что произошло в ее жизни. Эмоций было предостаточно.

Бывшая ведущая шоу "Дом-2" отмечает свой 38-й день рождения. Торжественное событие она, как всегда, решила разделить вместе с подписчиками в своем микроблоге. Ольга Бузова подвела итоги года и сделала признание в долгожданный праздник.

Несмотря на то, что все привыкли видеть знаменитость в хорошем настроении, минувший год стал по-настоящему проблемным для нее. Ольга Бузова подчеркнула, что в ее жизнь преподнесла ей множество достижений и проектов. Но все равно светской львице было очень тяжело во всех смыслах. Она столкнулась и с разочарованиями, и с обманом, и со стрессом, а также поющую экранную диву подвело здоровье.

"Вы не представляете, сколько я плакала весь свой прошлый год", – сообщила о личном фиаско Ольга Бузова.

Более того, звезда отметила, что прошла все те испытания, которые встречались на ее пути. Она отметила, что стала сильнее и при этом не потеряла себя и свою душу. Теперь Ольга Бузова вступает в новый год жизни счастливой и без слез.

Стоит отметить, что недавно вышло новое интервью с участием бывшей звезда шоу "Дом-2". В нем она рассказала, что бывший супруг заставлял ее варить борщ вместо сна. Более того, Ольга Бузова заявила, что после разрыва Дмитрий Тарасов оставил ее без ничего. В свою очередь, футболист заверил, что слова знаменитости неправда. А также он добавил, что нормально относится к экс-возлюбленной и пригласил ее в гости.

Ранее "Дни.ру" писали, что Ольга Бузова решила сниматься в шоу для взрослых.

20 января 2024, 13:59
Ольга Бузова. Petrov Sergey/news.ru/ www.globallookpress.com
Телеграм / @byzovahouse✓ Надежный источник

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