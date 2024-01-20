Голый Дюжев спрятал причинное место за полотенцем: фото

Популярный актер ошарашил общественность откровенной публикацией. Дмитрий Дюжев поделился пикантным фото в своих социальных сетях.

Звезда сериала "Бригада" любит общаться со своими подписчиками. Артист делится с ними подробностями жизни, поздравляет с праздниками и публикует различные снимки. На днях в своем микроблоге актер разместил фотографию интересного характера. На ней голый Дмитрий Дюжев спрятал причинное место за полотенцем.

По народной традиции верующие люди окунаются на Крещение в прорубь. Звездный брюнет явно не испугался погоды за окном. Дмитрий Дюжев решил погрузиться в ледяную воду.

На размещенной в микроблоге фотографии артист стоит в полотенце с оголенным торсом. В руках у звезды снег. Несмотря на то, что на улице очень холодно, актер выглядит по-настоящему счастливым. Мужчина искренне улыбается, глядя в камеру.

"Крещенская прорубь!" – лаконично подписал публикацию Дмитрий Дюжев.

Подписчики актера оценили новую фотографию. Многие принялись поздравлять звезду сериала "Бригада" с праздником. Более того, подписчики отметили внешний вид Дмитрия Дюжева.

"Дмитрий Петрович, выглядите очень лучезарно!" – написала одна из поклонниц актера.

Стоит отметить, что в последнее время многие замечают странности в поведении Дмитрия Дюжева. В последних интервью он говорил не связанные между собой вещи. Более того, у актера появилась чрезмерная потливость. Теперь он выходит в свет с платком в руках.

Ранее "Дни.ру" писали, что Дмитрий Дюжев поделился с народом жизненной философией.