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Суббота 20 января

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Новая иномарка: сыну Прилучного и Брутян подарили неприлично дорогую игрушку

Новая иномарка: сыну Прилучного и Брутян подарили неприлично дорогую игрушку
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В жизни звездной пары царит идиллия. На днях наследник Павла Прилучного получил дорогостоящий подарок.

Восемь месяцев назад молодая супруга звезды сериал "Мажор" подарила ему сына. Судя по социальным сетям, в их семье царит идиллия. Актриса часто делится с подписчиками видео, на которых Павел Прилучный коротает время с наследником.

На днях сыну Павла Прилучного и Зепюр Брутян подарили неприлично дорогую игрушку. Восьмимесячный Микаэль стал обладателем новой иномарки. Актриса опубликовала в своем микроблоге видео, на котором ее сын сидит в большом электромобиле для детей. На руле у него логотип фирмы Мерседес. По всей видимости, такой презент понравился наследнику. Он с интересом рассматривал и трогал новую игрушку.

Стоит отметить, что многие с большим интересом наблюдают за личной жизнью звездной семьи. Известно, что недавно артисты вернулись из отпуска. Зепюр Брутян и Павел Прилучный решили провести новогодние каникулы в Дубае. Вместе с ними в жаркую страну отправились и дети от предыдущего брака артиста.

К слову, на днях 11-летний Тимофей и 7-летняя Мия навестили любимого отца. Зепюр Брутян опубликовала видео их встречи. Дети бежали, чтобы поскорее увидеться с любимым папой. Приблизившись, на несколько секунд они замерли и крепко обнимались втроем.

Ранее "Дни.ру" писали, что Павел Прилучный честно рассказал о допущенной с женой ошибке.

20 января 2024, 11:41
Павел Прилучный. Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Жена Прилучного поразила неподобающим видом

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Звезда "Гражданского брака" Агата Муцениеце надеялась, что ее супруг Павел Прилучный победит в номинации "Лучший актер телевизионного фильма/сериала" и даже поспорила на деньги, но проиграла. Лента с Прилучным был удостоен награды в номинации "Лучший мини-сериал".
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