Принц Уильям сделал шокирующее заявление после посещения Кейт Миддлтон в больнице

Кейт Миддлтон провели операцию, однако врачи не спешат выписать принцессу из больницы.

Первый наследник британской короны принц Уильям более 12 лет счастлив в браке с Кейт Миддлтон. Пара воспитывает троих детей: сыновей Джорджа и Луи, а также дочь Шарлотту. Супругу внука в свое время охотно приняла покойная королева Елизавета II. Свекор – король Карл III – тоже хорошо ладит с ней, в отличие от второй невестки.

Принц и принцесса Уэльские являются любимцами британских подданных, за их счастливой семейной жизнью следят миллионы людей по всей стране и за ее пределами. Однако на данный момент они озабочены судьбой Кейт Миддлтон.

Некоторое время назад королевскую особо госпитализировали в больницу. В минувший вторник ей провели операцию, подробности которой не раскрываются. Меж тем, официальные источники сообщают, что хирургическое вмешательство прошло успешно.

Принцесса Уэльская проведет в больнице еще около двух недель. Кстати, этот титул Кейт Миддлтон унаследовала непосредственно от матери принца Уильяма, легендарной принцессы Дианы, так как вторая супруга Чарльза отказалась от регалий, лишь бы не вызывать у народа негативных ассоциаций.

На днях принц Уильям посетил супругу и проверил, как идет процесс восстановления. Однако после этого сын британского монарха сделал шокирующее заявление. Он отменил часть мероприятий, чтобы дольше оставаться с женой. Однако это было весьма неожиданное решение, так как его можно расценить как нарушение протокола.