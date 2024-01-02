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Вторник 2 января

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Наталья Рудова рассказала о своих главных утренних привычках

Наталья Рудова рассказала о своих главных утренних привычках
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Наталья Рудова рассказала о своих утренних привычках. Актриса эксклюзивно поделилась тем, как она начинает свое утро.

Наталья Рудова, по собственному признанию, является человеком с непростым характером. Она рассказала, что в первую половину дня можно нарваться на ее плохое настроение, если не соблюдены несколько ключевых пунктов.

Прежде всего Рудовой необходимо выпить кофе, чтобы взбодриться. Кроме того, ей нужно плотно позавтракать. Эти нюансы актриса называет особенностями своего организма.

"И только после этого мне можно звонить и не получить от меня звездюлей. Это обязательная программа", — цитирует знаменитость Пятый канал.

Актриса отметила, что это единственные привычки, которые влияют на ее настроение. В целом актрису делает счастливой ее профессия.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Наталья Рудова приняла решение закончить музыкальную карьеру сразу, как только ее начала. По ее словам, все дело в не совсем здоровой атмосфере отечественной музыкальной культуры.

Наталья посетовала на то, что раньше тратили много лет на обучение. В нынешнее время достаточно иметь лишь популярную страницу в социальных сетях, а все остальное придет само по себе.

2 января 2024, 18:41
Наталья Рудова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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