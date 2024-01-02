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Вторник 2 января

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Влад Соколовский рассказал о своей новой музыкальной группе

Влад Соколовский рассказал о своей новой музыкальной группе
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Певец объявил о создании бойз-бенда. Он будет одним из солистов и сам займется продюсированием проекта.

Влад Соколовский – артист с большим творческим опытом. Он участвовал в “Фабрике звезд-7”, после которой выступал в составе дуэта “БиС” вместе с Дмитрием Бикбаевым. Популярная группа исполняла такие хиты, как “Катя, возьми телефон” и “Кораблики”. Но уже много лет Влад занимался только своей сольной карьерой.

Недавно Соколовский решил снова стать частью коллектива и объявил о запуске бойз-бенда “Х4”, в котором он сам будет солистом. В материале интернет-издания “Подмосковье сегодня” артист раскрыл подробности нового проекта.

Влад рассказал, что в бенде будет четыре участника, и все они уже состоявшиеся музыканты. Это DJ Che Rocky, R&B-певец Erian, хип-хоп-исполнитель Santee. По словам певца, официальный запуск группы состоится уже совсем скоро.

“Творчество группы "X4" будет современным по звучанию, иногда с нотами нулевых, так как все-таки бойз-бенд — это тоже определенный формат, определенная мелодика», — поделился Соколовский.

Причем он будет не только участником, но и продюсером группы. Будет заниматься вопросами продвижения и записи новых треков. К тому же Влад Соколовский не собирается бросать и свою сольную карьеру. Просто теперь у него в жизни станет в два раза больше творчества.

2 января 2024, 18:00
Влад Соколовский/ Фото:Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Интернет-издание "Подмосковье сегодня"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как две капли воды: новая девушка Соколовского оказалась копией Дакоты

Наталья родом из Ханты-Мансийска.
В Москву она приехала, чтобы учиться в аудиошколе Dj Грува.
Девушка выступала с диск-жокеями Audio Girls.
Красотка является амбассадором известного бренда, выпускающего спортивную одежду и инвентарь для тренировок.
Сульянова ведет довольно популярную страницу в Instagram.
Красотка помогает другим девушкам сохранять стройность и оставаться в тонусе.
Наталья показывает подписчикам эффективные упражнения на все группы мышц.
Также девушка делится рецептами вкусных и полезных блюд.
Сама Наталья любит тренироваться на свежем воздухе.
Часто она заменят поход в зал катанием на серфинге.
Благодаря работе Сульянова много путешествует.
Где и как Наталья познакомилась с Владом Соколовским пока неизвестно.

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