Появилось видео с "вырезанным" из эфира выступлением Киркорова на "Песне года"

После скандала с вечеринкой Анастасии Ивлеевой Филиппа Киркорова убрали из всех новогодних эфиров. В “Песне года” выступление артиста вырезали даже из общей песни, открывающей концерт.



В новогодние праздники телезрители вряд ли увидят выступления короля эстрады в эфире. После участия в вечеринке Насти Ивлеевой он был удален из всех новогодних концертов и шоу. Ему не помогло даже видеообращение с извинениями после случившегося. Но в сети появилось видео, на котором можно увидеть первоначальную версию выступления Филиппа Бедросовича на "Песне года".

Народного артиста ювелирно удалили из телеверсии концерта. Киркоров должен был представить там сольное выступление на песню “Если ты уйдешь” и дуэт с Люсей Чеботиной. Убрать эти два номера из эфира не составило труда.

Но провинившегося певца убрали даже из общей композиции в начале концерта. Традиционно открывает “Песню года” хор звезд, среди которых был и Киркоров. Он исполнил несколько строчек в третьем куплете. Кадры с ним убрали из телеверсии, заменив на лица счастливых зрителей, а голос заменили записью Игоря Николаева, хотя его вообще в тот момент не было на сцене. Видео того, как выглядело выступление до "отмены" Киркорова, в материале "Утро.ру".

Филипп Киркоров участвовал в “Песне года” с 1989 года. И не было года, когда он бы ни получил звание лауреата. В этот раз впервые телезрители не увидят выступления артиста на праздничных выходных.