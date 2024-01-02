Виктория Боня отдыхает с бывшим мужем и новым возлюбленным

Экс-участница Дома-2 поехала на отдых в Коста-Рику. Поклонники удивлены, что она отправилась в путешествие в компании дочери, бывшего мужа и своего нового бойфренда.



Не так давно Виктория Боня раскрыла личность своего нового возлюбленного Руслана Гасанова и теперь в соцсетях часто публикует фото и видео с ним. Первые дни нового года пара проводит вместе в Коста-Рике, но в довольно необычной компании. С ними отдыхает бывший муж Бони Алекс Смерфит и их общая дочь Анджелина.

Подробностей о поездке Виктория не раскрывать не стала, но порадовалась, что смогла собрать всю свою большую семью вместе. Она опубликовала фото с отдыха в своих соцсетях. Судя по всему, Алекс решил провести зимние каникулы с дочерью, а нового жениха Бони такая компания совершенно не смутила.

Отношения Виктории и Руслана развиваются стремительно, и кажется, телеведущая ждет дальнейших действий от возлюбленного. Она не скрывает, что хочет получить заветное кольцо от Гасанова. Но он не торопится переходить на новый этап в отношениях. Все дело в том, что новый избранник телеведущей не свободен.

Руслан Гасанов все еще состоит в браке, но Виктория Боня старается обходить эту тему стороной и лишь уверяет, что ее любимый мужчина уже давно ушел из семьи, и это случилось еще до их встречи.