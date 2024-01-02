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Тарасова вдохновилась примером Костомарова и планирует встать на ноги

Тарасова вдохновилась примером Костомарова и планирует встать на ноги
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Выдающийся тренер уже второй год передвигается на инвалидном кресле. Но великая спортсменка собирается восстановить здоровье и ходить самостоятельно.

Татьяна Тарасова много лет борется с сильными болями в спине. 10 лет назад она перенесла операцию, но в последнее время проблема снова дала о себе знать. Татьяна Анатольевна вынуждена передвигаться на инвалидной коляске.

Но 76-летняя Тарасова не собирается сдаваться. Она настроена решительно – собирается снова встать на ноги. Сейчас Заслуженный тренер участвует в различных съемках, посещает соревнования и много работает. Спортивный характер и упорство не дают ей расслабляться.

Многие считают, что мотивацию Татьяне Тарасовой придала еще и история Романа Костомарова, который встал на коньки после ампутации рук и ног.

“Всем примерам пример! Даже представить не могу, как он конек надевает на постоперационные стопы, которых нет. Но он держится молодцом”, – прокомментировала тренер действия Костомарова.

Татьяна Тарасова призналась в том, что теперь лучше понимает, как нелегко приходится людям с инвалидностью и как им важна забота и помощь окружающих. Но спортсменка не собирается передвигаться в инвалидном кресле до конца дней и планирует вернуть себе былую активность. Сейчас ее останавливает только травма ноги после неудачного падения.

2 января 2024, 13:58
Татьяна Тарасова/Фото: Pavel Kashaev/globallookpress.com
Собеседник✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Татьяна Тарасова в элегантном шарфе увезла домой красавца "Орфея"

Победителям вручали бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного. Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу Илья Авербух.
Президент телехолдинга "ПрофМедиа ТВ", генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия.
Телеведущая Марина Кравец.
Актриса Ольга Баранова.
Телеведущий Вадим Верник.
Старший тренер сборной России по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Телеведущая Валерия Дергилева и президент телехолдинга "ПрофМедиа ТВ", генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия.

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