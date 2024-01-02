Тарасова вдохновилась примером Костомарова и планирует встать на ноги

Выдающийся тренер уже второй год передвигается на инвалидном кресле. Но великая спортсменка собирается восстановить здоровье и ходить самостоятельно.



Татьяна Тарасова много лет борется с сильными болями в спине. 10 лет назад она перенесла операцию, но в последнее время проблема снова дала о себе знать. Татьяна Анатольевна вынуждена передвигаться на инвалидной коляске.

Но 76-летняя Тарасова не собирается сдаваться. Она настроена решительно – собирается снова встать на ноги. Сейчас Заслуженный тренер участвует в различных съемках, посещает соревнования и много работает. Спортивный характер и упорство не дают ей расслабляться.

Многие считают, что мотивацию Татьяне Тарасовой придала еще и история Романа Костомарова, который встал на коньки после ампутации рук и ног.

“Всем примерам пример! Даже представить не могу, как он конек надевает на постоперационные стопы, которых нет. Но он держится молодцом”, – прокомментировала тренер действия Костомарова.

Татьяна Тарасова призналась в том, что теперь лучше понимает, как нелегко приходится людям с инвалидностью и как им важна забота и помощь окружающих. Но спортсменка не собирается передвигаться в инвалидном кресле до конца дней и планирует вернуть себе былую активность. Сейчас ее останавливает только травма ноги после неудачного падения.