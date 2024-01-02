Бузова оказалась вынуждена наладить общение с Давой в рамках шоу "Сокровища императора"

Последствия "голой" вечеринки Ивлеевой Тесты Медведева об анорексии Игры Сонник

Топ новостей недели

Умер "Пухляш" из клипа группы Little BigУмер "Пухляш" из клипа группы Little Big Регламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого каналаРегламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого канала "Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*

Лента новостей

Вторник 2 января

13:15Бузова оказалась вынуждена наладить общение с Давой в рамках шоу "Сокровища императора" 12:33Сергей Пенкин поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 11:47Недавно женившийся Александр Петров нашел общий язык с тещей 11:07Ани Лорак поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 11:02Филипп Киркоров заявил, что у него много врагов 09:06Александр Ревва поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024 06:03Как поздравить с Новым годом 2024 оригинально 03:337 привычек, которые мешают развить женственность 00:37Почему мы откладываем дела на потом и как бороться с синдромом Скарлетт: советы магистра психологии 22:01Денис Клявер поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 20:27Родион Газманов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 18:40Татьяна Буланова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 16:18Анита Цой поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 15:31Анна Калашникова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 14:15Таисия Повалий поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 13:10Лолита поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 12:09Елена Преснякова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 10:08SHAMAN поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 22:05Алсу поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 21:09Александр Панайотов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 20:30Александр Айвазов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 18:34Обращение Путина 2024: президент поздравил россиян с Новым годом 17:06Катя Гусева поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024 17:00Анфиса Чехова публично поддержала Настю Ивлееву после нашумевшей вечеринки 15:51Модельер Александр Васильев рассказал, что лучше надеть на новогодний ужин 15:20Оксана Сташенко поздравила читателей "Дни.ру" с наступающим Новым годом 14:37Ольга Орлова объяснила, как ей удается сохранять дружбу с Ксенией Бородиной 13:14Наталья Подольская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024 11:05Сергей Лазарев поздравил читателей "Дни.ру" с наступающим Новым годом-2024 09:17Актер Юрий Чернов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 08:27Сбалансированное питание: ключ к здоровью и энергии 06:12Певица Варвара поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 04:38Новогодние путешествия по России: 5 интересных мест для незабываемого праздника 02:45Как правильно загадывать желания: советы психолога 00:063 японских секрета красоты, которые помогут подготовиться к новогодней ночи 22:08Как не слить весь бюджет на подарки? 20:17Как накопить в новогодние праздники? 18:05Наталья Гвоздикова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 17:04Почему дочь Началовой тяжело переносит Новый год 15:09Утраты 2023 года: кого из знаменитостей потеряли россияне 13:00Поплавская не оценила извинения посетивших "голую" вечеринку Ивлеевой артистов 11:01Как выглядеть моложе своих лет: совет от Яны Рудковской 08:20Уролог рассказал насколько опасен для организма подогрев сидений в автомобиле 04:07Здоровое питание без стресса: практическое руководство 01:08Путешествия по-женски: Необычные идеи и советы для авантюристок 21:38Пропавший с экранов Ургант обратился к народу с призывом о помощи 20:42Ивлееву наказали за организацию "почти голой" вечеринки: кадры из суда 20:04Как давать новогодние обещания, чтобы они сбывались: 5 фишек от психолога 18:57"Модный приговор" возвращается: стали известны имена возможных Судьи и Защитника 17:06Провинившемуся Киркорову нашли замену в лице звезды "Слова пацана"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Бузова оказалась вынуждена наладить общение с Давой в рамках шоу "Сокровища императора"

Бузова оказалась вынуждена наладить общение с Давой в рамках шоу "Сокровища императора"
171

Телеведущая и блогер активно подогревают интерес поклонников к своим отношениям. Многие уверены, что пара может воссоединиться.

В последнее время Дава активно привлекает внимание Ольги Бузовой. Он реагирует на ее публикации в соцсетях, исполняет ее хиты в караоке и посещает ее выступления.

Многие связывают разгоревшийся интерес Давы со съемками реалити-шоу “Сокровища императора”. Возможно, смена обстановки сблизила бывших экс-возлюбленных, и чувства вспыхнули вновь.

Экс-участница Дома-2 не комментирует эти догадки поклонников. Она лишь подтверждает, что Манукян действительно участвует в проекте, и им нужно было общаться в процессе работы.

“В одну реку действительно дважды не входят, и знаете почему? Потому что река меняется, течение уносит старую воду и приносит новую“, – рассуждает исполнительница хита “Мало половин”.

Девушка уверена, что второй раз можно зайти только уже в совсем новую реку. Это дает фанатам почву для догадок – восстановят ли отношения бывшие возлюбленные?

Ольга Бузова и Дава публично заявили о разрыве отношений в 2 года назад. Тогда ведущая “Звезд в Африке” обвинила своего возлюбленного в изменах и рукоприкладстве. Сам Дава до сих пор признается, что расставание с Ольгой далось ему тяжело, так как это была сильная любовь. И он пока не готов начинать новые отношения.

2 января 2024, 13:15
Ольга Бузова/Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
ТН ЗВЕЗДЫ• Требует проверки

Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Бузова откровенно рассказала о своей тяжелой женской доле
Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Сергей Пенкин поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Сергей Пенкин поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
Заслуженный артист России сделал честное признание на камеру. Готовы услышать заветные слова любви? Сергей Пенкин не даст по ним соскучиться! Экстравагантный мужчина в самом расцвете сил вызывает улыбки у окружающих с полуслова.

Недавно женившийся Александр Петров нашел общий язык с тещей

Недавно женившийся Александр Петров нашел общий язык с тещей
Супруга Александра Виктория поделилась в своих соцсетях кадрами с их Новогодней вечеринки. Муж прекрасно вписался в новую семью и с удовольствием фотографировался с тещей. В сентябре прошлого года актер Александр Петров женился внезапно для всех своих поклонников.

Ани Лорак поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Ани Лорак поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
Ани Лорак буквально светится, ведь она же звезда! Популярная исполнительница приготовила для вас теплые слова от всей души. Ждали такого сюрприза? Невероятная Ани Лорак поздравила всех читателей "Дни.

Филипп Киркоров заявил, что у него много врагов

Филипп Киркоров заявил, что у него много врагов
В своем праздничном поздравлении король эстрады подвел итоги уходящего года. Он рассказал, что его окружает большое количество врагов. Филипп Киркоров встречал Новый год в кругу самых близких и друзей в своем доме.

Александр Ревва поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024

Александр Ревва поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024
Шоумен Александр Ревва проявил радушие на фоне долгожданного праздника. Специально для вас он произнес новогоднее поздравление! Комедийный актер, певец и юморист Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, в честь торжества выразился кратко, но лаконично.

Выбор читателей

31/12ВскМодельер Александр Васильев рассказал, что лучше надеть на новогодний ужин 31/12ВскОбращение Путина 2024: президент поздравил россиян с Новым годом 31/12ВскАнфиса Чехова публично поддержала Настю Ивлееву после нашумевшей вечеринки 31/12ВскОльга Орлова объяснила, как ей удается сохранять дружбу с Ксенией Бородиной 01/01ПндЛолита поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 31/12ВскКатя Гусева поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024