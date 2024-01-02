Недавно женившийся Александр Петров нашел общий язык с тещей

Супруга Александра Виктория поделилась в своих соцсетях кадрами с их Новогодней вечеринки. Муж прекрасно вписался в новую семью и с удовольствием фотографировался с тещей.

В сентябре прошлого года актер Александр Петров женился внезапно для всех своих поклонников. Со своей избранницей Викторией он познакомился в кафе и почти сразу сделал ей предложение. Настолько сильными были его чувства к девушке.

Новый год пара встречала с семьей и друзьями. Петров организовал вечеринку в своем бутик-отеле в Переславле-Зелесском. Виктория активно делилась фотографиями с праздника. На них счастливые и нарядные молодожены веселятся в кругу друзей.

Но поклонников больше всего привлекли кадры, на которых Александр запечатлен с тещей. Звезда “Полицейского с рублевки” очень мило позировал с новоиспеченной родственницей. Многие подписчики даже посчитали, что они смотрятся как пара. Судя по всему, у Петрова с тещей очень теплые отношения.

Александр Петров и его семья отметили Новый год очень весело. Рядом были самые близкие люди, поэтому праздник получился душевным и теплым. К слову, супруга актера выглядела стильно и утонченно в новогоднюю ночь. Виктория надела женственное полупрозрачное платье белого цвета. Сам Петров выглядел счастливым рядом со своей прекрасной возлюбленной.