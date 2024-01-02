Филипп Киркоров заявил, что у него много врагов

В своем праздничном поздравлении король эстрады подвел итоги уходящего года. Он рассказал, что его окружает большое количество врагов.



Филипп Киркоров встречал Новый год в кругу самых близких и друзей в своем доме. Он поделился видео с пожеланиями за праздничным столом и поздравил поклонников в своих соцсетях.

Киркоров рассказал, что 2023 год принес ему много путешествий, знакомств, ярких эмоций и тепла. При этом добавил, что жизнь разноплановая, и если бы все было пресно и позитивно, было бы неинтересно.

Певец считает, что легко оторваться от реальности, когда в жизни все хорошо. Но когда обстоятельства опускают с небес на землю, то наиболее ценными оказываются элементарные вещи. Он также отметил, что запомнит этот год только с положительной стороны.

Но также Филипп Бедросович поделился и тем, что прошедший год многое расставил по своим местам.

«Друзей у меня очень много. Врагов немерено, тоже их хватает», — признался король эстрады.

Напомним, что в конце 2023 произошел скандал из-за “почти голой” вечеринки Анастасии Ивлеевой. Среди приглашенных гостей было много популярных персон, в том числе и Филипп Киркоров. Он публично извинился за участие в этом мероприятии. Несмотря на раскаяние, выступления артиста вырезали из всех новогодних шоу на телевидении.