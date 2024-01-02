Филипп Киркоров заявил, что у него много врагов

Последствия "голой" вечеринки Ивлеевой Тесты Медведева об анорексии Игры Сонник

Топ новостей недели

Умер "Пухляш" из клипа группы Little BigУмер "Пухляш" из клипа группы Little Big Регламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого каналаРегламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого канала "Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*

Лента новостей

Вторник 2 января

11:07Ани Лорак поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 11:02Филипп Киркоров заявил, что у него много врагов 09:06Александр Ревва поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024 06:03Как поздравить с Новым годом 2024 оригинально 03:337 привычек, которые мешают развить женственность 00:37Почему мы откладываем дела на потом и как бороться с синдромом Скарлетт: советы магистра психологии 22:01Денис Клявер поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 20:27Родион Газманов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 18:40Татьяна Буланова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 16:18Анита Цой поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 15:31Анна Калашникова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 14:15Таисия Повалий поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 13:10Лолита поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 12:09Елена Преснякова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 10:08SHAMAN поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 22:05Алсу поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 21:09Александр Панайотов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 20:30Александр Айвазов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 18:34Обращение Путина 2024: президент поздравил россиян с Новым годом 17:06Катя Гусева поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024 17:00Анфиса Чехова публично поддержала Настю Ивлееву после нашумевшей вечеринки 15:51Модельер Александр Васильев рассказал, что лучше надеть на новогодний ужин 15:20Оксана Сташенко поздравила читателей "Дни.ру" с наступающим Новым годом 14:37Ольга Орлова объяснила, как ей удается сохранять дружбу с Ксенией Бородиной 13:14Наталья Подольская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024 11:05Сергей Лазарев поздравил читателей "Дни.ру" с наступающим Новым годом-2024 09:17Актер Юрий Чернов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 08:27Сбалансированное питание: ключ к здоровью и энергии 06:12Певица Варвара поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 04:38Новогодние путешествия по России: 5 интересных мест для незабываемого праздника 02:45Как правильно загадывать желания: советы психолога 00:063 японских секрета красоты, которые помогут подготовиться к новогодней ночи 22:08Как не слить весь бюджет на подарки? 20:17Как накопить в новогодние праздники? 18:05Наталья Гвоздикова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 17:04Почему дочь Началовой тяжело переносит Новый год 15:09Утраты 2023 года: кого из знаменитостей потеряли россияне 13:00Поплавская не оценила извинения посетивших "голую" вечеринку Ивлеевой артистов 11:01Как выглядеть моложе своих лет: совет от Яны Рудковской 08:20Уролог рассказал насколько опасен для организма подогрев сидений в автомобиле 04:07Здоровое питание без стресса: практическое руководство 01:08Путешествия по-женски: Необычные идеи и советы для авантюристок 21:38Пропавший с экранов Ургант обратился к народу с призывом о помощи 20:42Ивлееву наказали за организацию "почти голой" вечеринки: кадры из суда 20:04Как давать новогодние обещания, чтобы они сбывались: 5 фишек от психолога 18:57"Модный приговор" возвращается: стали известны имена возможных Судьи и Защитника 17:06Провинившемуся Киркорову нашли замену в лице звезды "Слова пацана" 13:50Жена Петрова похвасталась горой подарков в семейном гнездышке 12:45В Крокусе прошла премьера масштабного новогоднего шоу "Елка телеканала Карусель" 12:06Преобразившаяся дочь Успенской блеснула стройной фигурой в мини
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Филипп Киркоров заявил, что у него много врагов

Филипп Киркоров заявил, что у него много врагов
108

В своем праздничном поздравлении король эстрады подвел итоги уходящего года. Он рассказал, что его окружает большое количество врагов.

Филипп Киркоров встречал Новый год в кругу самых близких и друзей в своем доме. Он поделился видео с пожеланиями за праздничным столом и поздравил поклонников в своих соцсетях.

Киркоров рассказал, что 2023 год принес ему много путешествий, знакомств, ярких эмоций и тепла. При этом добавил, что жизнь разноплановая, и если бы все было пресно и позитивно, было бы неинтересно.

Певец считает, что легко оторваться от реальности, когда в жизни все хорошо. Но когда обстоятельства опускают с небес на землю, то наиболее ценными оказываются элементарные вещи. Он также отметил, что запомнит этот год только с положительной стороны.

Но также Филипп Бедросович поделился и тем, что прошедший год многое расставил по своим местам.

«Друзей у меня очень много. Врагов немерено, тоже их хватает», — признался король эстрады.

Напомним, что в конце 2023 произошел скандал из-за “почти голой” вечеринки Анастасии Ивлеевой. Среди приглашенных гостей было много популярных персон, в том числе и Филипп Киркоров. Он публично извинился за участие в этом мероприятии. Несмотря на раскаяние, выступления артиста вырезали из всех новогодних шоу на телевидении.

2 января 2024, 11:02
Филипп Киркоров/Фото Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От афрокос до седых кудрей: самые эффектные прически Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: youtube.com
Филипп Киркоров. Фото: youtube.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress
Филипп Киркоров. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress

По теме

Филипп Киркоров поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

Ани Лорак поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Ани Лорак поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
Ани Лорак буквально светится, ведь она же звезда! Популярная исполнительница приготовила для вас теплые слова от всей души. Ждали такого сюрприза? Невероятная Ани Лорак поздравила всех читателей "Дни.

Александр Ревва поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024

Александр Ревва поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024
Шоумен Александр Ревва проявил радушие на фоне долгожданного праздника. Специально для вас он произнес новогоднее поздравление! Комедийный актер, певец и юморист Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, в честь торжества выразился кратко, но лаконично.

Денис Клявер поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Денис Клявер поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
Певец Денис Клявер обратился к читателям "Дни.ру". Артист поздравил всех с Новым годом. Экс-участник группы "Чай вдвоем" поздравил "Дни.

Родион Газманов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Родион Газманов поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
Родион Газманов записал новогоднее поздравление для читателей "Дни.ру" во время съемок на фестивале "Песня года". Артист произнес искренние пожелания. Популярный певец Родион Газманов решил поздравить читателей "Дни.

Татьяна Буланова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Татьяна Буланова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
Певица Татьяна Буланова отправила видеооткрытку читателям "Дни.ру". Певица Татьяна Буланова поздравила с Новым годом.

Выбор читателей

31/12ВскМодельер Александр Васильев рассказал, что лучше надеть на новогодний ужин 31/12ВскОбращение Путина 2024: президент поздравил россиян с Новым годом 31/12ВскАнфиса Чехова публично поддержала Настю Ивлееву после нашумевшей вечеринки 31/12ВскОльга Орлова объяснила, как ей удается сохранять дружбу с Ксенией Бородиной 01/01ПндЛолита поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 31/12ВскНаталья Подольская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024