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Вторник 2 января

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Владимир Пресняков поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

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Знаменитый певец Владимир Пресняков расцветает на глазах даже снежной зимой. Он адресовал вам теплые слова в эксклюзивном новогоднем видео.

Жена Наталья Подольская окружила артиста любовью, поэтому в этот Новый год за него можно только порадоваться. Семейное счастье, успех в делах, новые горизонты — Владимир Пресняков свое уже отхватил, так что и вы не теряйте его новогоднее обращение.

"Для "Дни.ру"! Поздравляю вас с Новым годом! Всего вам хорошего! Хороших новостей главное! С Новым годом!"— произнес торжественную речь популярный артист.

Напомним, что жизнь звездного мужчины буквально пронизана творчеством. Реализовать ценные навыки и выдающиеся способности Владимир Пресняков начал еще в далеком 1982 году.

Он пристрастился не только к музыке и вокалу, попробовав различные формы самовыражения. На заре карьеры Владимир Пресняков занимался брейк-дансом и набрался опыта танцевальных выступлений.

Уже к началу 90-х артист попал в популярные музыкальные хит-парады страны. В этот же период он выпустил композиции "Я буду помнить", "Странник", "Стюардесса по имени Жанна", "Замок из дождя", которые десятки лет остаются на слуху и задевают тонкие струны души многочисленных фанатов.

Крепкая дружба и профессиональное сотрудничество с Леонидом Агутиным благоприятно отразились на репертуаре Владимира Преснякова. Незаурядный дар, а также поддержка членов семьи также влияют на личностный рост знаменитости.

Новый год 2024 артист встречает подтянутым и похудевшим — в преддверии праздника он изменил пищевые привычки, занялся спортом и стал хорошеть на глазах. Сейчас Владимир Пресняков подает пример силы духа и высокой работоспособности, которые ведут по творческой стезе без ущерба для качества жизни.

2 января 2024, 19:05
Дни.ру✓ Надежный источник

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