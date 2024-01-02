Сергей Пенкин поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Заслуженный артист России сделал честное признание на камеру. Готовы услышать заветные слова любви? Сергей Пенкин не даст по ним соскучиться!



Экстравагантный мужчина в самом расцвете сил вызывает улыбки у окружающих с полуслова. В Новый год 2024 это особенно актуально. Давайте начистоту: зачем смотреть "голубой огонек", если есть Сергей Пенкин? По крайней мере, певец к вам неравнодушен.

"Привет, "Дни.ру", я Сергей Пенкин. С Новым годом, I love you", – обратился ко всем читателям заслуженный артист России.

Биография звезды — это кладезь невероятных историй и курьезных случаев, которые тянут на целую эпопею. Между прочим, в 2015 году земляк артиста Олег Ткачев выпустил сборник интервью под названием "Настоящий Пенкин".

Эпатаж, самоирония и безупречный вкус слились воедино в образе артиста. Сейчас Сергей Пенкин — суперзвезда, гуру артистизма и вокального креатива, который занесен в Книгу рекордов Гиннеса. А ведь когда-то он был простым мальчиком из Пензы, который рос в многодетной семье и пел в церковном хоре.

Сергей Пенкин всегда мечтал покорить Москву. Цели своей он достиг, будучи самым настоящим трудоголиком. В течение 11 лет он пытался поступить в Гнесинку, к тому же в юности даже успел поработать дворником. В 90-е артист отправился в свой первый гастрольный тур "Покорение России", а в итоге вошел в историю мировой музыкальной эстрады.

Сергей Пенкин считает, что был рожден артистом, а задача артиста — дарить зрителю праздник. Он не только редкий в своем роде певец, но и неординарный дизайнер. Свои фантастические костюмы для выступлений Сергей Пенкин придумывал и шил самостоятельно, чтобы доставлять удовольствие публике.