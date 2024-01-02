Филипп Киркоров поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

Куда же без поп-короля? Любимец публики Филипп Киркоров отличился высказыванием в адрес дорогих поклонников.

Новогоднее настроение заказывали? Ловите! Примадон российского шоу-бизнеса поздравил вас, читатели "Дни.ру", с Новым годом:

"Дни.ру! Ну что? С Новым годом! С новым счастьем! Ваш Филипп Киркоров."

Поп-король отечественной эстрады стал неповторимой фигурой как в светском обществе, так и в более узких кругах медийного контингента. Он был удостоен большого количества наград, в том числе премии "Овация". Филипп Киркоров – участник и лауреат музыкального фестиваля "Песня года". Народный артист России в 2011 году занял первое место на конкурсе "Призрак оперы".

Филипп Киркоров также снимался в мюзиклах и кинофильмах, играл в театральных постановках, побывал ведущим конкурсов и премий. Не раз он производил фурор природным артистизмом и неуловимой патетикой. Примадон органично смотрелся в роли члена жюри на проектах "Минута славы", "Танцы со звездами", "Один в один!", "Точь-в-точь".

Исполнитель хита "Цвет настроения синий" продолжает оставаться яркой индивидуальностью и вишенкой на торте приторно-сладкого торта российского шоу-бизнеса. Поп-король гордится своими детьми, коллекцией элитной одежды и новеньким прессом от хирурга Тимура Хайдарова. Какой сюрприз Филипп Киркоров преподнесет нам в этот Новый год? Поживем — увидим!