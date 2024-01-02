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Вторник 2 января

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Лариса Лужина поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

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Поздравлений от хороших людей много не бывает! Звезда кино Лариса Лужина обратилась к вам с пронзительной речью о самом главном.

Без елки и Деда Мороза справиться легко, но без этой советской актрисы Новый год никуда не годится. Поэтому "Дни.ру" позаботились, чтобы Лариса Лужина доставила вам свое поздравление, полное искренних пожеланий и светлых чувств.

"Дорогие мои, я — Лариса Лужина, заслуженная артистка Российской Федерации, поздравляю от всей души, от всего сердца с Новым годом. Удачи, счастья, радости, покоя", – обратилась с улыбкой ко всем читателям "Дни.ру" звезда.

Напомним, свой творческий путь красавица отечественного кинематографа начала в качестве модели. На одном из показов ее уникальность заметили и предложили сыграть в картине "Незваные гости". На съемочной площадке Лариса Лужина завязала полезные знакомства, которые способствовали ее поступлению во ВГИК.

По рекомендации своего наставника и педагога Сергея Герасимова будущая кинодива посвящала время съемкам с первого года обучения. В былые времена Лариса Лужина сыграла в лентах "Человек не сдается", "На семи ветрах", "Человек идет за Солнцем". Особенно впечатлила критиков актерская игра звезды в телесериале нулевых "Любовь как любовь",

По сей день Лариса Лужина остается востребованной актрисой и феноменальной личностью, которую часто приглашают на федеральные каналы. Знаменитая брюнетка искусно поддерживает диалог с собеседниками на шоу, излучая женственность и мудрость. В Новый год Лариса Лужина непременно заслуживает счастья.

2 января 2024, 23:01
Лариса Лужина. Фото: YouTube / канал "Центральное телевидение"
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лариса Лужина отметила юбилей с попугаем

Лариса Лужина и Жанна Эппле
Светлана Светличная
Владимир Долинский
Леонид Каневский
Лариса Лужина
Геннадий Юхтин с супругой
Александр Голобородько
Эммануил Виторган с супругой Ириной
Игорь Наджиев с супругой

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