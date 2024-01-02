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Вторник 2 января

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Дмитрий Колдун поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом

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Это лучше, чем подарок от Деда Мороза! Известный певец Дмитрий Колдун отправил новогоднее видеопоздравление специально для вас.

Обворожительный Дмитрий Колдун поздравил всех читателей "Дни.ру" с Новым годом. Артист пожелал всем самого главного – исполнения мечт, любви, богатства и настроения.

"Поздравляю всех читателей с Новым годом. Желаю в новом году, чтобы у вас все мечты сбывались, пусть ваша любовь, богатство и хорошее настроение только умножаются. Будьте счастливы в новом году. Ваш Дмитрий Колдун", – обратился ко всем певец.

История успеха Дмитрия Колдуна началась еще в 2007 году, когда он отправился на международный конкурс песни "Евровидение" с композицией Work Your Magic, чтобы представить свою родную страну — Белоруссию. В результате харизматичный артист занял 6 место, а его карьера пошла в гору. В этом же году он получил первую серьезную награду за песню "Дай мне силу".

После участия в "Евровидении" певец выпустил дебютный альбом "Колдун", который заинтересовал новую аудиторию поклонников и порадовал фанатов "со стажем". Карьерный рост Дмитрия Колдуна – это показатель того, как талант, усердие и любовь к профессиональному ремеслу могут привести к новым высотам и прогрессу в самых разных областях жизни.

2 января 2024, 14:08
Дмитрий Колдун. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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