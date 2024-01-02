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Вторник 2 января

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Ани Лорак поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

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Ани Лорак буквально светится, ведь она же звезда! Популярная исполнительница приготовила для вас теплые слова от всей души.

Ждали такого сюрприза? Невероятная Ани Лорак поздравила всех читателей "Дни.ру" с Новым годом. Знаменитость выразила позитивные эмоции и праздничное настроение в ярком и эксклюзивном послании для вас.

"Привет всем! "Дни.ру", с Новым годом, с новым счастьем. С Новым годом!"– произнесла речь с улыбкой Ани Лорак.

Стоит отметить, что еще в детстве будущая звезда проявляла талант к музыке и начала заниматься вокалом. Счастливым билетом в мир шоу-бизнеса для нее стала победа в музыкальном проекте "Первоцвет". Головокружительный путь вокального развития и личностного процветания артистки был отнюдь не простым.

В 2008 году Ани Лорак приняла участие в международном конкурсе "Евровидение", где смогла получить "серебро". В следующие годы Ани Лорак выпустила несколько знаковых альбомов, которые получили популярность у аудитории и были отмечены критиками российской музыкальной индустрии.

Безупречная внешность, активная жизненная позиция и целеустремленность позволили Ани Лорак завоевать сердца поклонников в самых разных странах мира. В Новый год она вступает все такой же очаровательной и голосистой особой, словно время над ней не властно.

2 января 2024, 11:07
Ани Лорак. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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