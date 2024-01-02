Александр Ревва поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом 2024

Шоумен Александр Ревва проявил радушие на фоне долгожданного праздника. Специально для вас он произнес новогоднее поздравление!

Комедийный актер, певец и юморист Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, в честь торжества выразился кратко, но лаконично. Мачо российского шоу-бизнеса записал на видео речь, чтобы поднять вам настроение в этот Новый год 2024.

"Я, Артур Пирожков, поздравляю "Дни.ру" с Новым годом!" – сказал экс-участник Comedy Club.

Отметим, что творческий путь звезды полон интригующих моментов и судьбоносных свершений. Профессиональное мастерство и внутренний потенциал не раз выручали комика. Александр Ревва начал свою сценическую карьеру с КВН. В составе команды "Утомленные солнцем" артист повысил уровень популярности и узнаваемость по совместным проектам с Михаилом Галустяном.

Широкой публике актер также полюбился, став лицом шоу Comedy Club на ТНТ. Кроме того, Александр Ревва вместе с коллегой Андреем Рожковым вел передачу "Ты смешной!" на НТВ. В конце концов, звездный мужчина удачно реализовал свой потенциал ведущего на самых разных каналах телевидения.

Мачо российского шоу-бизнеса выпустил несколько музыкальных композиций под именем Артура Пирожкова. Ранее артист признавался, что примерил на себя вымышленный образ, который позволил повысить самооценку и обрести плодотворную уверенность в себе. Поп-исполнитель Александр Ревва исполняет хиты "Плачь, детка!", "Она решила сдаться", "Я – звезда!", "Чика" и другие песни, которые стоит послушать в этот Новый год 2024!